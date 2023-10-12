Под Каменском-Уральским пропал мужчина по фамилии Маркс

Напомним, 2 октября 2023 года в поселке в Первоуральске 68-летний местный житель ушел в лес и обратно не вернулся. Где он в настоящее время — неизвестно. С собой у него были палатка и рюкзак. Пенсионера ищут полицейские и волонтеры.