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Под Каменском-Уральским пропал мужчина по фамилии Маркс

Под Каменском-Уральским пропал мужчина по фамилии Маркс

12 октября 2023, 06:19
Фото: 1MI
37-летний Владимир Маркс из села Кисловское под Каменском-Уральским бесследно исчез 9 октября 2023 года.

Во время исчезновения на мужчине были синяя куртка, светлые штаны и ботинки. Цвет волос светло-рыжий, глаза серые, рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Рост Владимира — 164 сантиметра. Пропавшего свердловчанина разыскивают сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 2 октября 2023 года в поселке в Первоуральске 68-летний местный житель ушел в лес и обратно не вернулся. Где он в настоящее время — неизвестно. С собой у него были палатка и рюкзак. Пенсионера ищут полицейские и волонтеры.

В поселке Первоуральска больше недели ищут пропавшего пенсионера
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