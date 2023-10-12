Под Каменском-Уральским пропал мужчина по фамилии Маркс

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Во время исчезновения на мужчине были синяя куртка, светлые штаны и ботинки. Цвет волос светло-рыжий, глаза серые, рассказали в отряде «Лиза Алерт».
Рост Владимира — 164 сантиметра. Пропавшего свердловчанина разыскивают сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 2 октября 2023 года в поселке в Первоуральске 68-летний местный житель ушел в лес и обратно не вернулся. Где он в настоящее время — неизвестно. С собой у него были палатка и рюкзак. Пенсионера ищут полицейские и волонтеры.