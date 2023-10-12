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Подполковник МВД в Екатеринбурге устроила скандал и укусила инспектора ДПС

Подполковник МВД в Екатеринбурге устроила скандал и укусила инспектора ДПС

12 октября 2023, 10:40
Фото: 1MI
Начальница ПДН в Екатеринбурге поскандалила в такси и укусила автоинспектора.

Ночью женщина отправилась домой на такси. По дороге сотрудники ДПС остановили автомобиль. Полицейской это не понравилось и она ударила по голове девушку, которая сидела за рулем такси. Когда решил вмешаться один из инспекторов, екатеринбурженка укусила его за палец, пишет Ура.ру.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых, инспекторы решили остановить автомобиль не для не проверки, а потому что им нужны были очевидцы. В машине, которую они остановили, ехала полицейская, которая вступила в конфликт. По факту инцидента проводится проверка.

Напомним, в июле 2023 года в Ирбите молодой человек сделал замечание сотруднице полиции за тонированные стекла автомобиля. Спутник девушки решил вступиться за нее и набросился на горожанина.

Молодого человека избили за замечание полицейской в Ирбите
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