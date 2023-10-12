Подполковник МВД в Екатеринбурге устроила скандал и укусила инспектора ДПС

Ночью женщина отправилась домой на такси. По дороге сотрудники ДПС остановили автомобиль. Полицейской это не понравилось и она ударила по голове девушку, которая сидела за рулем такси. Когда решил вмешаться один из инспекторов, екатеринбурженка укусила его за палец, пишет Ура.ру.