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Подросток из Екатеринбурга задержан за лжеминирование школы

Подросток из Екатеринбурга задержан за лжеминирование школы

12 октября 2023, 06:55
Фото: Midjourney
16-летний подросток из Екатеринбурга сообщил в школу №20 в Серове о том, что в учреждении готовится взрыв.

Послание школьник отправил через электронную почту 15 сентября 2023 года. Вскоре его нашли и задержали. По словам юноши, он получил в мессенджере задание по «минированию» школы, рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за заведомо ложную информацию о терроризме. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения. Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге мальчик, учащийся в гимназии №9, сделал ложное заявление о минировании магазина «Жизньмарт» и гимназии №2. В отношении него возбудили уголовное дело.

В Екатеринбурге за ложное минирование задержан гимназист
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