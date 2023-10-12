Полуторогодовалая девочка из Нижнего Тагила скончалась в Екатеринбурге

Скончалась девочка 3 октября. Отец ребенка считает, что все могло пойти совсем иначе и Варвару можно было спасти. Он утверждает, что за три месяца до трагедии дочку возили в поликлинику на ЭКГ. Тогда впервые и стало известно, что сердце у ребенка работает не так, как надо.