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Updated Сегодня, 13:29

Полуторогодовалая девочка из Нижнего Тагила скончалась в Екатеринбурге

Полуторогодовалая девочка из Нижнего Тагила скончалась в Екатеринбурге

12 октября 2023, 13:27
Фото: 1MI
В детской областной больнице в Екатеринбурге от опасной болезни сердца скончалась 1,5-годовалая жительница Нижнего Тагила Варвара.

У нее диагностировали кардиомиопатию — заболевание, при котором нарушена работа сердечной мышцы. Ребенок две недели провел в реанимации, а затем лежал в отделении кардиологии, пишет Е1.

Скончалась девочка 3 октября. Отец ребенка считает, что все могло пойти совсем иначе и Варвару можно было спасти. Он утверждает, что за три месяца до трагедии дочку возили в поликлинику на ЭКГ. Тогда впервые и стало известно, что сердце у ребенка работает не так, как надо.

Если бы наш фельдшер вовремя направил нас к кардиологу, когда ЭКГ в мае уже была плохая, возможно, такого исхода избежали бы, — рассказал папа Варвары Владимир.

В справке о смерти сказано, что девочка умерла от отека головного мозга, недостаточности левого желудочка сердца и дилатационной кардиомиопатии.

Владимир написал жалобу в Министерство здравоохранения Свердловской области, но ответа пока не последовало.

Ранее шестилетний Денис из поселка Арти скончался в больнице Екатеринбурга. У мальчика появлялась сыпь и резко поднималась температура. Врачи выяснили, что у Дениса было три вида герпеса.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Поликлиника#Реанимация#Министерство здравоохранения#Кардиология#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Кардиомиопатия#ЭКГ
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