Полуторогодовалая девочка из Нижнего Тагила скончалась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
У нее диагностировали кардиомиопатию — заболевание, при котором нарушена работа сердечной мышцы. Ребенок две недели провел в реанимации, а затем лежал в отделении кардиологии, пишет Е1.
Скончалась девочка 3 октября. Отец ребенка считает, что все могло пойти совсем иначе и Варвару можно было спасти. Он утверждает, что за три месяца до трагедии дочку возили в поликлинику на ЭКГ. Тогда впервые и стало известно, что сердце у ребенка работает не так, как надо.
Если бы наш фельдшер вовремя направил нас к кардиологу, когда ЭКГ в мае уже была плохая, возможно, такого исхода избежали бы, — рассказал папа Варвары Владимир.
В справке о смерти сказано, что девочка умерла от отека головного мозга, недостаточности левого желудочка сердца и дилатационной кардиомиопатии.
Владимир написал жалобу в Министерство здравоохранения Свердловской области, но ответа пока не последовало.
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