Поставки энергоресурсов из России в Азию будут увеличиваться

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Президент отметил, что российская энергосистема успешно справилась с отказом Евросоюза от российских энергоносителей, введением потолка цен на нефть, санкциями в страховой и банковской сферах. Для обеспечения стабильности системы были предприняты необходимые меры, включая изменения в области страхования, расширение танкерного флота и создание новых платежных механизмов, пишет transsibinfo.com.
Премьер-министр Ирака Мухаммед Судани подчеркнул, что укрепление отношений между Россией и Азией является способом противодействия внешним вызовам. Это также способствует повышению безопасности и расширению сотрудничества в сфере экономики.
По словам специалистов, в мире растёт спрос на природный газ. Уже к 2050 году он существенно увеличится. Так доля Азии в мировом спросе увеличится до 30% против нынешних 21%, а вот доля Европы снизится примерно в 2 раза — до 5%.
Отметил Владимир Путин и рост поставок российского газа в Китай. К 2025 году газопровод «Сила Сибири» достигнет проектной мощности 38 миллиардов кубометров газа ежегодно. Специалисты отмечают, что уже сейчас поставки по этому газопроводу регулярно превышают контрактные обязательства.
Президент акцентировал внимание на том, что проекты российского энергетического комплекса все больше основываются на российских технологиях, оборудовании и программном обеспечении. Таким образом, создаётся и укрепляется суверенитет в технологической и финансовой сферах.
Основные мероприятия Российской энергетической недели (РЭН-2023) проходят в Москве с 11 по 13 октября. Официальным информационным партнером форума является медиахолдинг 1MI.