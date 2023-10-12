tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Поставки энергоресурсов из России в Азию будут увеличиваться

Поставки энергоресурсов из России в Азию будут увеличиваться

12 октября 2023, 11:31
Фото: 1MI
В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин сообщил о планируемом увеличении поставок российских энергоресурсов в Азию.

Президент отметил, что российская энергосистема успешно справилась с отказом Евросоюза от российских энергоносителей, введением потолка цен на нефть, санкциями в страховой и банковской сферах. Для обеспечения стабильности системы были предприняты необходимые меры, включая изменения в области страхования, расширение танкерного флота и создание новых платежных механизмов, пишет transsibinfo.com.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Судани подчеркнул, что укрепление отношений между Россией и Азией является способом противодействия внешним вызовам. Это также способствует повышению безопасности и расширению сотрудничества в сфере экономики.

По словам специалистов, в мире растёт спрос на природный газ. Уже к 2050 году он существенно увеличится. Так доля Азии в мировом спросе увеличится до 30% против нынешних 21%, а вот доля Европы снизится примерно в 2 раза — до 5%.

Отметил Владимир Путин и рост поставок российского газа в Китай. К 2025 году газопровод «Сила Сибири» достигнет проектной мощности 38 миллиардов кубометров газа ежегодно. Специалисты отмечают, что уже сейчас поставки по этому газопроводу регулярно превышают контрактные обязательства.

Президент акцентировал внимание на том, что проекты российского энергетического комплекса все больше основываются на российских технологиях, оборудовании и программном обеспечении. Таким образом, создаётся и укрепляется суверенитет в технологической и финансовой сферах.

Основные мероприятия Российской энергетической недели (РЭН-2023) проходят в Москве с 11 по 13 октября. Официальным информационным партнером форума является медиахолдинг 1MI.

Подпишитесь
Новый населенный пункт с 1500 жителей появится в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:10
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Сегодня, 08:02
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Вчера, 06:54
До 110 женщин трудоустроят в исправительном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:37
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Вчера, 03:34
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23