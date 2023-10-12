Правозащитника в Екатеринбурге арестовали из-за сайта

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Некоторое время назад Соколов разместил на сайте гиперссылку на аккаунт организации «Правозащитники Урала» в социальной сети Facebook*. Это стало причиной для начала проверки сотрудниками ФСИН, пишет Ура.ру.
После того, как в ведомстве собрали всю информацию, которая подтверждает, что Соколов является модератором сайта, ее передали в прокуратуру. В суде было решено назначить юристу административный арест на пять суток. По словам Соколова, он готовился к 15 суткам ареста.
Напомним, в Свердловской области прокуратура проверит издание «Вечерние ведомости» на предмет экстремизма.
*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской.