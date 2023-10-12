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Правозащитника в Екатеринбурге арестовали из-за сайта

Правозащитника в Екатеринбурге арестовали из-за сайта

12 октября 2023, 04:14
Фото: 1MI
В Екатеринбурге правозащитника Алексея Соколова арестовали на пять суток за то, что он использовал символику экстремистской компании на интернет-сайте «Правозащитники Урала».

Некоторое время назад Соколов разместил на сайте гиперссылку на аккаунт организации «Правозащитники Урала» в социальной сети Facebook*. Это стало причиной для начала проверки сотрудниками ФСИН, пишет Ура.ру.

После того, как в ведомстве собрали всю информацию, которая подтверждает, что Соколов является модератором сайта, ее передали в прокуратуру. В суде было решено назначить юристу административный арест на пять суток. По словам Соколова, он готовился к 15 суткам ареста.

Напомним, в Свердловской области прокуратура проверит издание «Вечерние ведомости» на предмет экстремизма.

*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Свердловская прокуратура проверит издание «Вечерние ведомости» на экстремизм
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