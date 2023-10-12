Предприятия Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры, а мэрия ввела ограничения

Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК рассказала, что предприятиям приходиться перекупать другу у друга кадры и все больше классов в Нижнем Тагиле закрывают на карантин из-за вспышки менингита: самое важное, что произошло 12 октября в Нижнем Тагиле и не только.

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