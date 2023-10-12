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Published Сегодня, 17:51

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Предприятия Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры, а мэрия ввела ограничения

Предприятия Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры, а мэрия ввела ограничения

12 октября 2023, 17:51
Фото: Midjourney
Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК рассказала, что предприятиям приходиться перекупать другу у друга кадры и все больше классов в Нижнем Тагиле закрывают на карантин из-за вспышки менингита: самое важное, что произошло 12 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК заявила, что крупным предприятиям города приходится перекупать кадры друг у друга из-за нехватки персонала.

Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры
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Все больше классов в школах Нижнего Тагила приходится закрывать из-за распространения менингита. На этот раз два класса закрыты в школе № 95 на Вагонке.

В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту
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В Нижнем Тагиле ввели эпидемиологические ограничения. Вспышка заболеваемости ОРВИ вынуждает мэрию принимать меры.

Эпидемиологические ограничения ввели в Нижнем Тагиле из-за ОРВИ
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Муж сапбордистки, которую сбил катер, рассказал о том, как проходит работа над делом. По его словам, следствие затягивается. Более того, оно было переквалифицировано на более мягкую статью.

Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
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Капуста и морковь стали самыми подорожавшими продуктами в Свердловской области. Статистика учитывает рост цен в период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года.

Капуста и морковь больше всего подорожали за год в Свердловской области
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Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры
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