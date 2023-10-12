Предприятия Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры, а мэрия ввела ограничения

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Published Сегодня, 17:51
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Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК заявила, что крупным предприятиям города приходится перекупать кадры друг у друга из-за нехватки персонала.
Все больше классов в школах Нижнего Тагила приходится закрывать из-за распространения менингита. На этот раз два класса закрыты в школе № 95 на Вагонке.
В Нижнем Тагиле ввели эпидемиологические ограничения. Вспышка заболеваемости ОРВИ вынуждает мэрию принимать меры.
Муж сапбордистки, которую сбил катер, рассказал о том, как проходит работа над делом. По его словам, следствие затягивается. Более того, оно было переквалифицировано на более мягкую статью.
Капуста и морковь стали самыми подорожавшими продуктами в Свердловской области. Статистика учитывает рост цен в период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года.