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Published Сегодня, 13:50

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Updated Сегодня, 13:52

Ребенка на пешеходном переходе сбила иномарка в Екатеринбурге

Ребенка на пешеходном переходе сбила иномарка в Екатеринбурге

12 октября 2023, 13:50
Фото: 1MI
На улице Фонвизина в Екатеринбурге произошло ДТП. Водитель сбила несовершеннолетнего, переходящего дорогу через пешеходный переход.

Произошедшее зафиксировали на видеорегистратор. На кадрах видно, что после удара ребенка отбросило. Он встал и самостоятельно покинул проезжую часть, убежав с места происшествия. Водитель вышла из автомобиля не сразу. Также она не стала помогать ребенку.

На данный момент госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП.

За последние пять месяцев в Екатеринбурге зарегистрировано 53 ДТП с участием несовершеннолетних. Напомним, что меньше недели назад водитель сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала через дорогу.

#Дети#ДТП#ГИБДД#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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