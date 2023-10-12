Ребенка на пешеходном переходе сбила иномарка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Произошедшее зафиксировали на видеорегистратор. На кадрах видно, что после удара ребенка отбросило. Он встал и самостоятельно покинул проезжую часть, убежав с места происшествия. Водитель вышла из автомобиля не сразу. Также она не стала помогать ребенку.
На данный момент госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП.
За последние пять месяцев в Екатеринбурге зарегистрировано 53 ДТП с участием несовершеннолетних. Напомним, что меньше недели назад водитель сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала через дорогу.