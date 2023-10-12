Ребенка на пешеходном переходе сбила иномарка в Екатеринбурге

Произошедшее зафиксировали на видеорегистратор. На кадрах видно, что после удара ребенка отбросило. Он встал и самостоятельно покинул проезжую часть, убежав с места происшествия. Водитель вышла из автомобиля не сразу. Также она не стала помогать ребенку.