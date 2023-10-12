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Рейс в Екатеринбург из города Советский задержали на шесть часов

Рейс в Екатеринбург из города Советский задержали на шесть часов

12 октября 2023, 12:40
Фото: 1MI
В городе Советский на шесть часов задержали рейс в Екатеринбург.

Произошла задержка рейса UT335/336 по маршруту Екатеринбург- Советский — Екатеринбург.

Это авиакомпания «ЮТэйр», отметили в Уральской транспортной прокуратуре. Также здесь отметили, что полет должны совершить 59 пассажиров, среди них есть трое детей.

Причины, по которым произошла задержка, неизвестны. Прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что авиарейс Екатеринбург — Казань компании Red Wings задержали на четыре часа. Вылет был запланирован на 10 октября 2023 года в 22:15, но он полетел самолет в результате в два часа ночи 11 октября.

В Екатеринбурге на шесть часов задержан рейс в Москву
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#Происшествия#Проверка#Дети#Авиакомпания#Задержка#Рейс#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Советский
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