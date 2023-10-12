Рейс в Екатеринбург из города Советский задержали на шесть часов

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Произошла задержка рейса UT335/336 по маршруту Екатеринбург- Советский — Екатеринбург.
Это авиакомпания «ЮТэйр», отметили в Уральской транспортной прокуратуре. Также здесь отметили, что полет должны совершить 59 пассажиров, среди них есть трое детей.
Причины, по которым произошла задержка, неизвестны. Прокуратура проводит проверку.
Ранее сообщалось, что авиарейс Екатеринбург — Казань компании Red Wings задержали на четыре часа. Вылет был запланирован на 10 октября 2023 года в 22:15, но он полетел самолет в результате в два часа ночи 11 октября.