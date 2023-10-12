Ройзман опроверг информацию о передаче своих музеев Екатеринбургу

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Мне предлагают на длительное время под музей Брусиловского и музей художников Екатеринбурга отдать лучшую экспозиционную площадь. И вполне возможно, что оба музея будут под одной шапкой, — сказал оппозиционер в разговоре с изданием Its My City.
Ройзман сообщил о негативном опыте передачи музея в госсобственность, имея в виду Музей наивного искусства, из-за чего сегодня он сомневается в целесообразности огусодарствления других культурных учреждений, учредителем которых он является. Речь идет о музее Невьянской иконы и Музее Миши Брусиловского.
*Включен в реестр иноагентов Минюста РФ