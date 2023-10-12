Ройзман опроверг информацию о передаче своих музеев Екатеринбургу

Евгений Ройзман* опроверг распространившую СМИ информацию о своем намерении передать все свои музеи в собственность Екатеринбурга. Политик уточнил, что конкретных планов на этот счет у него пока нет, а также заявил, что хочет открыть в уральской столице музей с картинами Мосина и Воловича.

Мне предлагают на длительное время под музей Брусиловского и музей художников Екатеринбурга отдать лучшую экспозиционную площадь. И вполне возможно, что оба музея будут под одной шапкой, — сказал оппозиционер в разговоре с изданием Its My City. Ройзман сообщил о негативном опыте передачи музея в госсобственность, имея в виду Музей наивного искусства, из-за чего сегодня он сомневается в целесообразности огусодарствления других культурных учреждений, учредителем которых он является. Речь идет о музее Невьянской иконы и Музее Миши Брусиловского. *Включен в реестр иноагентов Минюста РФ Читайте также: Евгений Ройзман объявил о передаче всех своих музеев Екатеринбургу Огромная инсталляция про любовь появилась в Екатеринбурге Античные сюжеты и футуристичное граффити украсят стены молодежного театра в Тагиле