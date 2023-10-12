tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Ройзман опроверг информацию о передаче своих музеев Екатеринбургу

Ройзман опроверг информацию о передаче своих музеев Екатеринбургу

12 октября 2023, 16:04
Фото: vk.com/ekbiconmuseum
Евгений Ройзман* опроверг распространившую СМИ информацию о своем намерении передать все свои музеи в собственность Екатеринбурга. Политик уточнил, что конкретных планов на этот счет у него пока нет, а также заявил, что хочет открыть в уральской столице музей с картинами Мосина и Воловича.
Мне предлагают на длительное время под музей Брусиловского и музей художников Екатеринбурга отдать лучшую экспозиционную площадь. И вполне возможно, что оба музея будут под одной шапкой, — сказал оппозиционер в разговоре с изданием Its My City.

Ройзман сообщил о негативном опыте передачи музея в госсобственность, имея в виду Музей наивного искусства, из-за чего сегодня он сомневается в целесообразности огусодарствления других культурных учреждений, учредителем которых он является. Речь идет о музее Невьянской иконы и Музее Миши Брусиловского.

*Включен в реестр иноагентов Минюста РФ

Читайте также:
Евгений Ройзман объявил о передаче всех своих музеев ЕкатеринбургуОгромная инсталляция про любовь появилась в ЕкатеринбургеАнтичные сюжеты и футуристичное граффити украсят стены молодежного театра в Тагиле
#Политика#Культура#Искусство#Современное искусство#Изобразительное искусство#Оппозиция#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры
Сегодня, 10:24
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Сегодня, 08:02
В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту
Сегодня, 11:41
До 110 женщин трудоустроят в исправительном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:37
Эпидемиологические ограничения ввели в Нижнем Тагиле из-за ОРВИ
Сегодня, 12:23
Новый населенный пункт с 1500 жителей появится в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:10