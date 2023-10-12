Следователи разбираются в нападении на медиков в травмпункте Екатеринбурга

По предварительной информации следкома, вечером 11 октября мужчина ворвался в травмпункт на улице Челюскинцев и без причины напал на врача, осматривавшего пациента. А затем избил другого сотрудника медучреждения, который вступился за коллегу. Очевидцы сообщали, что хулиган был пьян и даже бросил в медика бутылку.