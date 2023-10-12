tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Следователи разбираются в нападении на медиков в травмпункте Екатеринбурга

Следователи разбираются в нападении на медиков в травмпункте Екатеринбурга

12 октября 2023, 14:58
Фото: 1MI
Следственный комитет назначил проверку после избиения двух сотрудников травмпункта в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

По предварительной информации следкома, вечером 11 октября мужчина ворвался в травмпункт на улице Челюскинцев и без причины напал на врача, осматривавшего пациента. А затем избил другого сотрудника медучреждения, который вступился за коллегу. Очевидцы сообщали, что хулиган был пьян и даже бросил в медика бутылку.

Следователем СК России выясняются все обстоятельства случившегося. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, — говорится в релизе свердловского управления СК.
Житель Екатеринбурга напал на врача в травмпункте
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовая драка произошла возле «Гринвича» в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге спецназовец подрался со спортсменами из-за юноши с длинными волосамиВ Екатеринбурге пассажир метро побил инспектора по безопасности
#Следственный комитет#Проверка#Избиение#Драка#Конфликт#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры
Сегодня, 10:24
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Сегодня, 08:02
В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту
Сегодня, 11:41
До 110 женщин трудоустроят в исправительном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:37
Эпидемиологические ограничения ввели в Нижнем Тагиле из-за ОРВИ
Сегодня, 12:23
Новый населенный пункт с 1500 жителей появится в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:10