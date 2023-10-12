Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия

Столкновение катера с сапбордом Ирины произошло на Тагильском пруду 30 июля. В вечернее время она с семьей и друзьями решила прокатиться на доске. Когда группа возвращалась обратно в сап девушки врезался катер, которым управлял Никита Карпов. Иван утверждал, что он был пьян, а лодка не освещалась. Последний факт в последствии подтвердили кадры с камер наружного видеонаблюдения. Ирина получила тяжелую травму головы и полторы недели провела в коме. Карпов после приезда полиции скрылся с места происшествия. Перед сотрудниками правопорядка объяснялся спасатель Евгений Ступин, назвавшийся владельцем катера.