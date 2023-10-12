Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
По словам Ивана, в середине сентября, то есть спустя полтора месяца после аварии, дело было переквалифицировано со статьи 118 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на статью 263 ч. 1 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Первая статья предусматривает наказание от четырех до десяти лет лишения свободы, вторая — либо штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до четырех лет.
После этого расследованием занялся Следственный комитет. Однако пока пострадавшую сторону даже не ознакомили с результатами экспертизы.
Уже прошел почти месяц, а движений по делу нет. Нас еще даже не ознакомили с результатами судебно-медицинской экспертизы, — рассказал TagilCity.ru Иван Подмазов.
Столкновение катера с сапбордом Ирины произошло на Тагильском пруду 30 июля. В вечернее время она с семьей и друзьями решила прокатиться на доске. Когда группа возвращалась обратно в сап девушки врезался катер, которым управлял Никита Карпов. Иван утверждал, что он был пьян, а лодка не освещалась. Последний факт в последствии подтвердили кадры с камер наружного видеонаблюдения. Ирина получила тяжелую травму головы и полторы недели провела в коме. Карпов после приезда полиции скрылся с места происшествия. Перед сотрудниками правопорядка объяснялся спасатель Евгений Ступин, назвавшийся владельцем катера.