tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Свердловчане заявили о возможной отмене междугородних автобусов

Свердловчане заявили о возможной отмене междугородних автобусов

12 октября 2023, 13:20
Фото: 1MI
О возможной отмене двух популярных междугородних автобусов заявили жители Верхней Пышмы и Среднеуральска. Горожане считают, что рейсы №108 и №111 перестанут ходить с ноября.

Так, беспокойство по поводу отмены популярных прямых рейсов из городов-спутников в Екатеринбург не стихают уже вторую неделю. Жители говорят, что маршруты №108 и №111 — почти единственная возможность добраться до областного центра без пересадок.

Вместо этого, считают свердловчане, автобусы будут ходить лишь до трамвайного кольца. Дальше через пересадку придется добираться на 333-м трамвае до Екатеринбурга. Новая схема движения, по словам жителей, увеличит время в пути для тех, кто каждый день ездит в столицу региона на работу и учебу.

При этом, официальных подтверждений возможной отмены автобусных рейсов или опровержения этой информации не поступало. В транспортной компании сообщили, что у перевозчика нет никаких распоряжений и данных об отмене поездок, пишет «КП-Екатеринбург».

Кроме того, представили правительства Свердловской области в соцсетях отметили, что возможны «срывы рейсов и задержки автобусов» из-за неподходящих дорожных условий и поломок транспорта. Также, правительственный паблик отметил, что трамвайный маршрут №333 имеет преимущества перед междугородними автоперевозками, прежде всего в цене — в возможности доезжать до Екатеринбурга дешевле, за 58 рублей вместо 63. Но однозначного ответа о судьбе междугородних автобусов №108 и №111 пока нет.

Ранее мы рассказывали о кондукторе автобуса №38, который продавал гражданам старые недействующие билеты, чтобы «подхалтурить».

#Общество#Автобус#Верхняя Пышма#Среднеуральск#Жители#Люди#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Новый населенный пункт с 1500 жителей появится в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:10
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Сегодня, 08:02
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Вчера, 06:54
До 110 женщин трудоустроят в исправительном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:37
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Вчера, 03:34
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23