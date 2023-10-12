Свердловчане заявили о возможной отмене междугородних автобусов

Вместо этого, считают свердловчане, автобусы будут ходить лишь до трамвайного кольца. Дальше через пересадку придется добираться на 333-м трамвае до Екатеринбурга. Новая схема движения, по словам жителей, увеличит время в пути для тех, кто каждый день ездит в столицу региона на работу и учебу.