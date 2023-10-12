Свердловчане заявили о возможной отмене междугородних автобусов

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Так, беспокойство по поводу отмены популярных прямых рейсов из городов-спутников в Екатеринбург не стихают уже вторую неделю. Жители говорят, что маршруты №108 и №111 — почти единственная возможность добраться до областного центра без пересадок.
Вместо этого, считают свердловчане, автобусы будут ходить лишь до трамвайного кольца. Дальше через пересадку придется добираться на 333-м трамвае до Екатеринбурга. Новая схема движения, по словам жителей, увеличит время в пути для тех, кто каждый день ездит в столицу региона на работу и учебу.
При этом, официальных подтверждений возможной отмены автобусных рейсов или опровержения этой информации не поступало. В транспортной компании сообщили, что у перевозчика нет никаких распоряжений и данных об отмене поездок, пишет «КП-Екатеринбург».
Кроме того, представили правительства Свердловской области в соцсетях отметили, что возможны «срывы рейсов и задержки автобусов» из-за неподходящих дорожных условий и поломок транспорта. Также, правительственный паблик отметил, что трамвайный маршрут №333 имеет преимущества перед междугородними автоперевозками, прежде всего в цене — в возможности доезжать до Екатеринбурга дешевле, за 58 рублей вместо 63. Но однозначного ответа о судьбе междугородних автобусов №108 и №111 пока нет.
Ранее мы рассказывали о кондукторе автобуса №38, который продавал гражданам старые недействующие билеты, чтобы «подхалтурить».