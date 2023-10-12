Свердловский суд признал законным арест юриста за ссылку на Facebook*

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Об аресте екатеринбуржца на пять суток стало известно 11 октября. Соколов оказывал юридическую помощь российским осужденным, сообщали СМИ.
Судебный акт был обжалован в Свердловском областном суде. Сегодня по итогам апелляционного рассмотрения постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга было признано законным и оставлено без изменения, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Отметим, что инкриминируемая Соколову ст. 20.3 ч. 1 КоАП предусматривает в том числе наказание, не связанное с лишением свободы, например штраф от одной до пяти тысяч рублей.
*Принадлежит американской компании Meta, запрещенной в РФ