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Свердловский суд признал законным арест юриста за ссылку на Facebook*

Свердловский суд признал законным арест юриста за ссылку на Facebook*

12 октября 2023, 16:38
Фото: 1MI
В Свердловской области суд признал законным арест правозащитника Алексея Соколова, обвиненного в «публичном демонстрировании символики, демонстрирование которой запрещено федеральными законами». Поводом для дела стала оставленная юристом ссылка на Facebook*.

Об аресте екатеринбуржца на пять суток стало известно 11 октября. Соколов оказывал юридическую помощь российским осужденным, сообщали СМИ.

Судебный акт был обжалован в Свердловском областном суде. Сегодня по итогам апелляционного рассмотрения постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга было признано законным и оставлено без изменения, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отметим, что инкриминируемая Соколову ст. 20.3 ч. 1 КоАП предусматривает в том числе наказание, не связанное с лишением свободы, например штраф от одной до пяти тысяч рублей.

*Принадлежит американской компании Meta, запрещенной в РФ

Правозащитника в Екатеринбурге арестовали из-за сайта
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#Следственный комитет#Арест#Экстремизм#Оппозиция#Екатеринбург#Григорий Орлов
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