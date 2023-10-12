В Артемовском умерла врач, которая открыла биолабораторию в ЦРБ

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:01
Скутина проработала в медицине более 43 лет. В больницу она пришла работать в 1957 году. По словам ее коллег, она была хорошим специалистом и наставником для молодых врачей, рассказали в пресс-службе больницы Артемовского.
Также коллеги Скутиной выразили соболезнования ее родственникам и близким людям.
Напомним, в Свердловской области скончался бывший руководитель областного МВД Владимир Воротников. В полиции о нем отзываются как о легендарной личности. Кроме того, Воротников был консулом Монголии.