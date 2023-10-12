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В Артемовском умерла врач, которая открыла биолабораторию в ЦРБ

В Артемовском умерла врач, которая открыла биолабораторию в ЦРБ

12 октября 2023, 10:01
Фото: 1MI
Врач Надежда Скутина из Артемовского, которая организовала биохимическую лабораторию в центральной районной больнице, умерла в 86 лет. Женщины не стало 10 октября 2023 года.

Скутина проработала в медицине более 43 лет. В больницу она пришла работать в 1957 году. По словам ее коллег, она была хорошим специалистом и наставником для молодых врачей, рассказали в пресс-службе больницы Артемовского.

Фото: Telegram-канал «Артемовская ЦРБ»

Также коллеги Скутиной выразили соболезнования ее родственникам и близким людям.

Напомним, в Свердловской области скончался бывший руководитель областного МВД Владимир Воротников. В полиции о нем отзываются как о легендарной личности. Кроме того, Воротников был консулом Монголии.

Умер экс-руководитель полиции Свердловской области
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