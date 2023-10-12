В Екатеринбурге больше недели ищут пропавшую черноволосую девочку

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:46
В день своего исчезновения Дана была одета в черные куртку и брюки и светлые кроссовки. Волосы черные, цвета глаз зеленый. Рост пропавшего ребенка — 155 сантиметров, рассказали в пресс-службе поискового отряда «Прорыв».
Подростка ищут сотрудники поисково-спасательного отряда и полицейские.
Напомним, 6 октября 2023 года в поселке Балтым под Верхней Пышмой пропала 14-летняя девочка после ссоры с подругой. Родители обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда. Вскоре девочка нашлась живой.