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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В Екатеринбурге найдена виновница ДТП с участием ребенка

В Екатеринбурге найдена виновница ДТП с участием ребенка

12 октября 2023, 16:31
Фото: 1MI
В районе улицы Комсомольской 12 октября сбили 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. Несовершеннолетнюю доставили в больницу с травмой головы.

За рулем Kia Sportage оказалась 38-летняя женщина. Она пояснила, что попала в такую ситуацию впервые, поэтому сильно испугалась.

Помехи, которые создались для других участников дорожного движения, а также то, что ребенок сам встал и ушел с дороги, заставили ее растеряться.

Фото: Гибдд по Свердловской области

Неравнодушные граждане и автоинспекторы отыскали виновницу и пригласили в Госавтоинспекцию для выяснения деталей и разбирательств. Сейчас ее привлекли к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» в виде наложения административного штрафа в размере 1500 рублей.

Также рассматривается вопрос о привлечении женщины к ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ. Ей грозит штраф в размере 1000 рублей, лишение прав или арест на 15 суток.

#Дети#ДТП#ГИБДД#Полиция#ЧП#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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