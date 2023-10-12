В Екатеринбурге найдена виновница ДТП с участием ребенка

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
За рулем Kia Sportage оказалась 38-летняя женщина. Она пояснила, что попала в такую ситуацию впервые, поэтому сильно испугалась.
Помехи, которые создались для других участников дорожного движения, а также то, что ребенок сам встал и ушел с дороги, заставили ее растеряться.
Неравнодушные граждане и автоинспекторы отыскали виновницу и пригласили в Госавтоинспекцию для выяснения деталей и разбирательств. Сейчас ее привлекли к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» в виде наложения административного штрафа в размере 1500 рублей.
Также рассматривается вопрос о привлечении женщины к ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ. Ей грозит штраф в размере 1000 рублей, лишение прав или арест на 15 суток.