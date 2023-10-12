В Екатеринбурге найдена виновница ДТП с участием ребенка

Неравнодушные граждане и автоинспекторы отыскали виновницу и пригласили в Госавтоинспекцию для выяснения деталей и разбирательств. Сейчас ее привлекли к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» в виде наложения административного штрафа в размере 1500 рублей.