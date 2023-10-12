В Екатеринбурге обнаружили нелегальную поставку более 10 тысяч пачек сигарет

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Поставщика сигарет задержали в тот момент, когда он перекладывал продукцию из одной машины в другую. Также оказалось, что неделю назад его поймали на незаконной торговле, рассказали в Telegram-канале «Дно Исети».
Как рассказал городской общественный деятель Дмитрий Чукреев, общая стоимость обнаруженного товара превышает миллион рублей. Сотрудники ведомства организовали проверку деятельности поставщика.
Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина попался на продаже партии немаркированных сигарет, общая стоимость которых составляла три миллиона рублей. Суд назначил тагильчанину штраф в размере 500 тысяч рублей.