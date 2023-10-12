tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

В Екатеринбурге обнаружили нелегальную поставку более 10 тысяч пачек сигарет

В Екатеринбурге обнаружили нелегальную поставку более 10 тысяч пачек сигарет

12 октября 2023, 03:22
Фото: 1MI
Сотрудники полиции и общественные деятели в Екатеринбурге обнаружили нелегальный склад поставки более 10 тысяч сигаретных пачек около ТЦ «Комсомолл».

Поставщика сигарет задержали в тот момент, когда он перекладывал продукцию из одной машины в другую. Также оказалось, что неделю назад его поймали на незаконной торговле, рассказали в Telegram-канале «Дно Исети».

Как рассказал городской общественный деятель Дмитрий Чукреев, общая стоимость обнаруженного товара превышает миллион рублей. Сотрудники ведомства организовали проверку деятельности поставщика.

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина попался на продаже партии немаркированных сигарет, общая стоимость которых составляла три миллиона рублей. Суд назначил тагильчанину штраф в размере 500 тысяч рублей.

Житель Нижнего Тагила избежал тюрьмы за нелегальную торговлю сигаретами
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге мужчина купил алкоголь и сигареты на чужие деньгиМужчину в Екатеринбурге выставили из трамвая во время дракиТруп мужчины пролежал в закрытой квартире в Екатеринбурге несколько дней
#Проверка#Полиция#Мужчина#Задержание#Торговля#Поставщик#Предприниматель#Сигареты#Незаконная продажа#Незаконная торговля#Товар#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Вчера, 06:54
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
10 октября, 07:00
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
9 октября, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Вчера, 03:34
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46