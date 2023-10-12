В Екатеринбурге подростки избили мальчика

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Конфликт между тинейджерами разгорелся из-за буллинга в отношении мальчика, одетого в светлую кофту. Об этом сообщается в telegram-канале «Злой Екатеринбург».
После словесного конфликта один из подростков несколько раз жестоко пнул мальчика в светлой одежде по голове. Затем ребенок лежал на земле и не вставал.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что проводится проверка. Правоохранители ищут несовершеннолетних злоумышленников.
Ранее в Екатеринбурге толпа подростков выстрелили из пневматического оружия в 14-летнего мальчика за то, что он отказался покупать у них вейп. Мальчика отвозили в больницу, где медики вынимали из него пулю.