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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Екатеринбурге подростки избили мальчика

В Екатеринбурге подростки избили мальчика

12 октября 2023, 07:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге подростки поиздевались и избили мальчика. Это произошло 10 октября на Уралмаше.

Конфликт между тинейджерами разгорелся из-за буллинга в отношении мальчика, одетого в светлую кофту. Об этом сообщается в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

После словесного конфликта один из подростков несколько раз жестоко пнул мальчика в светлой одежде по голове. Затем ребенок лежал на земле и не вставал.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что проводится проверка. Правоохранители ищут несовершеннолетних злоумышленников.

Ранее в Екатеринбурге толпа подростков выстрелили из пневматического оружия в 14-летнего мальчика за то, что он отказался покупать у них вейп. Мальчика отвозили в больницу, где медики вынимали из него пулю.

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#Ребенок#Проверка#Подростки#Уралмаш#Мальчик#Злоумышленники#Правоохранители#Екатеринбург#Буллинг#Дарья Сорокина
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