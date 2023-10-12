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В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту

В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту

12 октября 2023, 11:41
Фото: Midjourney
В школе №95 в Дзержинском районе Нижнего Тагила в двух классах введен карантин по менингококковой инфекции. Число школ, где выявлено заболевание, продолжает увеличиваться.
У нас тоже два класса по менингиту в школе закрыли. И в спорт кружки их не будут пускать никакие, — рассказала TagilCity.ru мама ученика начальной школы.

Действительно, согласно приказу Управления по развитию физической культуры и спорта Нижнего Тагила, (имеется в распоряжении редакции) еще в 13 школах города Роспотребнадзор ввел ограничительные меры. На ГГМ — это школа №100, на Вые — №30, №33 и №50, на Тагилстрое — №56 и №66, на Вагонке — №20, №55, №70, №8, №86, №9 и №95. Кроме того, ранее ограничения из-за менингита вводились в школах №40 и №69 на ГГМ. Детям из этих учебных заведений запрещено посещать спортивные секции.

Во всех ли 13 школах выявлен менингит — неизвестно. О заболевших инфекцией TagilCity.ru рассказывали только родители учеников школ №30, №95 и №55. Для уточнения данных редакция направила запросы в региональный Минздрав и Роспотребнадзор.

В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Школа#Роспотребнадзор#Заболевание#Анна Григорьева#Минздрав#Менингит
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