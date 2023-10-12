В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту

Действительно, согласно приказу Управления по развитию физической культуры и спорта Нижнего Тагила, (имеется в распоряжении редакции) еще в 13 школах города Роспотребнадзор ввел ограничительные меры. На ГГМ — это школа №100, на Вые — №30, №33 и №50, на Тагилстрое — №56 и №66, на Вагонке — №20, №55, №70, №8, №86, №9 и №95. Кроме того, ранее ограничения из-за менингита вводились в школах №40 и №69 на ГГМ. Детям из этих учебных заведений запрещено посещать спортивные секции.