В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
У нас тоже два класса по менингиту в школе закрыли. И в спорт кружки их не будут пускать никакие, — рассказала TagilCity.ru мама ученика начальной школы.
Действительно, согласно приказу Управления по развитию физической культуры и спорта Нижнего Тагила, (имеется в распоряжении редакции) еще в 13 школах города Роспотребнадзор ввел ограничительные меры. На ГГМ — это школа №100, на Вые — №30, №33 и №50, на Тагилстрое — №56 и №66, на Вагонке — №20, №55, №70, №8, №86, №9 и №95. Кроме того, ранее ограничения из-за менингита вводились в школах №40 и №69 на ГГМ. Детям из этих учебных заведений запрещено посещать спортивные секции.
Во всех ли 13 школах выявлен менингит — неизвестно. О заболевших инфекцией TagilCity.ru рассказывали только родители учеников школ №30, №95 и №55. Для уточнения данных редакция направила запросы в региональный Минздрав и Роспотребнадзор.