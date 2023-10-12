В октябре в Свердловской области подешевел бензин

Так, за последнюю неделю на 10 копеек снизилась стоимость АИ-95 — за литр топлива свердловчане платили в среднем 53,26 рубля. В свою очередь АИ-92 подешевел до 49,41 рубля, а дизель — до 63,05 рубля. Цена бензина АИ-95 существенно не изменилась, следует из данных свердловского статистического ведомства.