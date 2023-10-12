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Свердловскстат зафиксировал снижение стоимости бензина в октябре

В октябре в Свердловской области подешевел бензин

12 октября 2023, 10:29
Фото: 1MI

Свердловскстат зафиксировал снижение стоимости бензина в октябре

В Свердловской области незначительно подешевел бензин популярных марок, в частности АИ-95 и АИ-92.

Так, за последнюю неделю на 10 копеек снизилась стоимость АИ-95 — за литр топлива свердловчане платили в среднем 53,26 рубля. В свою очередь АИ-92 подешевел до 49,41 рубля, а дизель — до 63,05 рубля. Цена бензина АИ-95 существенно не изменилась, следует из данных свердловского статистического ведомства.

Ранее житель Екатеринбурга возмутился бензином АИ-92 почти по 60 рублей за литр — с таким прайсом он столкнулся на одной из местных заправок.

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#Экономика#Свердловская область#Рост цен#Инфляция#Бензин#Топливо#Автомобили#Автомобилисты#Григорий Орлов
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