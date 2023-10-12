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Водителей в Свердловской области оштрафовали на три миллиарда рублей

Водителей в Свердловской области оштрафовали на три миллиарда рублей

12 октября 2023, 05:46
Фото: 1MI
В Свердловской области водителей оштрафовали на три миллиарда рублей за прошедшие 8 месяцев 2023 года.

Самым распространенным нарушением ПДД оказалось превышение скорости. За это в отношении водителей было составлено 300 тысяч протоколов, рассказал замглавы Центра фиксации административных нарушений ГИБДД по Свердловской области Артем Русинов в эфире телеканала ОТВ.

Кроме того, в регионе нередко не соблюдают правила стоянки и остановки — за эти нарушения составлено 170 тысяч протоколов. Также водители пренебрегают правилами проезда на запрещающий свет. При этом выписанные штрафы обжалуют нечасто.

По словам Русинова, некоторые водители не оплачивают штрафы сразу. Сумма задолженностей может превышать 200 тысяч рублей. При этом многие после того, как их останавливали сотрудники ГИБДД и приставы, оплачивали все долги на месте.

Напомним, в Екатеринбурге с автомобилистов, которые нарушили правила ПДД, взыскали штрафы, общая сумма которых составила около миллиона рублей.

С водителей-нарушителей из Екатеринбурга взыскали штрафов почти на 1 млн рублей
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