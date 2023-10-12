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Водителя осудят за попытку попытку подкупа ГИБДД в Первоуральске

Водителя осудят за попытку попытку подкупа ГИБДД в Первоуральске

12 октября 2023, 09:13
Фото: 1MI
В Первоуральске перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в попытке дачи крупной взятки сотруднику ГИБДД.

5 апреля 2023 года автоинспекторы остановили машину в Первоуральске, заподозрив водителя в управлении авто в нетрезвом виде. Автомобилист отказался от медосвидетельствования, к тому же в багажнике его машины были найдены наркотики. В надежде уйти от ответственности водитель попытался подкупить полицейских, вручив им часть обещанной суммы — 12250 рублей.

Сотрудники ГИБДД отказались пойти на служебный подлог и зафиксировали покушение на коррупционное преступление. По обвинению в ч. 3 ст. 30, п. б ч. 4 ст. 291 УК свердловчанину грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что чиновнику и бизнесмену из Екатеринбурга дали 15 лет колонии на двоих за взятку.

Водителя задержали при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД в Екатеринбурге
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#Происшествия#Следственный комитет#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Коррупция#Взятка#Госавтоинспекция#Григорий Орлов
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