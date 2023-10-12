Водителя осудят за попытку попытку подкупа ГИБДД в Первоуральске

5 апреля 2023 года автоинспекторы остановили машину в Первоуральске, заподозрив водителя в управлении авто в нетрезвом виде. Автомобилист отказался от медосвидетельствования, к тому же в багажнике его машины были найдены наркотики. В надежде уйти от ответственности водитель попытался подкупить полицейских, вручив им часть обещанной суммы — 12250 рублей.