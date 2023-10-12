Жена приклеила дилдо к лобовому стеклу автомобиля супруга в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Автомобиль Toyota был замечен на улице Советской. Там же женщина оставила записку, в которой сказано, что мужчина упустил свою семью — жену, двоих детей и собаку, пишет Е1.
Владелец авто, бизнесмен Павел рассказал, что уже убрал «арт-объект» со своего стекла. Он добавил, что это уже не первый инцидент. Мстить в ответ он не планирует, также, как и обращаться в полицию.
Женщины, они если огорчаются, у них это сильная огорчуха, я не могу делать западло своему человеку, которого я любил и, может быть, даже люблю и сейчас испытываю чувства. Я не могу делать какие-то гадости, потому что в первую очередь себя уважаю, — добавил Павел.
Также он сказал, что не позволит себе подобные провокации в адрес супруги.