tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Жена приклеила дилдо к лобовому стеклу автомобиля супруга в Екатеринбурге

Жена приклеила дилдо к лобовому стеклу автомобиля супруга в Екатеринбурге

12 октября 2023, 13:00
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге местная жительница прилепила к лобовому стеклу своего супруга фаллоимитатор. Таким образом она решила отомстить ему за измену.

Автомобиль Toyota был замечен на улице Советской. Там же женщина оставила записку, в которой сказано, что мужчина упустил свою семью — жену, двоих детей и собаку, пишет Е1.

Владелец авто, бизнесмен Павел рассказал, что уже убрал «арт-объект» со своего стекла. Он добавил, что это уже не первый инцидент. Мстить в ответ он не планирует, также, как и обращаться в полицию.

Женщины, они если огорчаются, у них это сильная огорчуха, я не могу делать западло своему человеку, которого я любил и, может быть, даже люблю и сейчас испытываю чувства. Я не могу делать какие-то гадости, потому что в первую очередь себя уважаю, — добавил Павел.

Также он сказал, что не позволит себе подобные провокации в адрес супруги.

Жительница Березовского попыталась при помощи полиции отомстить бывшему
Узнать подробнее
#Происшествия#Дети#Полиция#Автомобиль#Собака#Арт-объект#Жена#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Измена
Подпишитесь
Новый населенный пункт с 1500 жителей появится в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:10
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Сегодня, 08:02
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Вчера, 06:54
До 110 женщин трудоустроят в исправительном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:37
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Вчера, 03:34
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23