Житель Екатеринбурга напал на врача в травмпункте

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Сотрудники медучреждения вызвали полицейских, но хулиган успел скрыться, сообщили в областном минздраве.
Инцидент произошел 11 октября в 19:00. Как сообщают свидетели происшествия, молодой человек был сильно пьян. Войдя в травмпункт, он включил громко музыку на телефоне и стал пить что-то из бутылки.
Просьбы присутствующих сделать звук тише не возымели успеха. Напротив, после нескольких замечаний, хулиган зашел в кабинет травматолога во время приема, набросился на врача и кинул бутылку в голову другого сотрудника, который пытался вступиться за коллегу.
У специалиста больницы диагностировали перелом носа, многочисленные ссадины и ушибы. Неадекватный молодой человек успел скрыться до приезда полиции. В данный момент проводятся розыскные мероприятия.
Напомним, ранее, подростки избили мальчика на Уралмаше. Конфликт произошел из-за «светлой» кофты ребенка. Несовершеннолетних злоумышленников ищут правоохранители.