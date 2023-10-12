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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Житель Екатеринбурга напал на врача в травмпункте

Житель Екатеринбурга напал на врача в травмпункте

12 октября 2023, 14:29
Фото: Минздрав по Свердловской области
В Екатеринбурге нетрезвый мужчина ворвался в травматологический кабинет центральной городской больницы №2 и напал на врача, который в этот момент зашивал рану пациенту.

Сотрудники медучреждения вызвали полицейских, но хулиган успел скрыться, сообщили в областном минздраве.

Инцидент произошел 11 октября в 19:00. Как сообщают свидетели происшествия, молодой человек был сильно пьян. Войдя в травмпункт, он включил громко музыку на телефоне и стал пить что-то из бутылки.

Просьбы присутствующих сделать звук тише не возымели успеха. Напротив, после нескольких замечаний, хулиган зашел в кабинет травматолога во время приема, набросился на врача и кинул бутылку в голову другого сотрудника, который пытался вступиться за коллегу.

У специалиста больницы диагностировали перелом носа, многочисленные ссадины и ушибы. Неадекватный молодой человек успел скрыться до приезда полиции. В данный момент проводятся розыскные мероприятия.

Напомним, ранее, подростки избили мальчика на Уралмаше. Конфликт произошел из-за «светлой» кофты ребенка. Несовершеннолетних злоумышленников ищут правоохранители.

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