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250 млн рублей получит Нижний Тагил на газификацию

250 млн рублей получит Нижний Тагил на газификацию

13 октября 2023, 07:44
Фото: 1MI
Нижнему Тагилу дополнительно на газификацию будет выделено 250 миллионов рублей. В 2023 году на эти цели выделено 200 миллионов рублей.

Так, с учетом финансирования из бюджетов всех уровней, затраты превысят 475 миллионов рублей. На эти деньги планируется обеспечить газом более 2 тысяч домовладений, сообщил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Средства потратят на компенсацию затрат жителей на переход с печного на газовое отопление.

На сегодняшний день работы уже окончены на 368 объектах и в более половины из них уже поступает газ. Всего в Нижнем Тагиле пока подано около 600 заявок.

Ранее стало известно, что с 2021 года в Свердловской области уже построены почти 970 километров газовых сетей. По данным департамента информполитики, в данный период возможность получения газа получили более 63,3 тысячи частных домов.

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#Нижний Тагил#Касается каждого#Город#Благоустройство#Жители#Газификация#Ирина Кирилова
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