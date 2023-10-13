250 млн рублей получит Нижний Тагил на газификацию

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Так, с учетом финансирования из бюджетов всех уровней, затраты превысят 475 миллионов рублей. На эти деньги планируется обеспечить газом более 2 тысяч домовладений, сообщил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Средства потратят на компенсацию затрат жителей на переход с печного на газовое отопление.
На сегодняшний день работы уже окончены на 368 объектах и в более половины из них уже поступает газ. Всего в Нижнем Тагиле пока подано около 600 заявок.
Ранее стало известно, что с 2021 года в Свердловской области уже построены почти 970 километров газовых сетей. По данным департамента информполитики, в данный период возможность получения газа получили более 63,3 тысячи частных домов.