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Автохам в Екатеринбурге проехал через толпу пешеходов

Автохам пролетел на «красный» через толпу пешеходов в Екатеринбурге

13 октября 2023, 04:30
Фото: 1MI

Автохам в Екатеринбурге проехал через толпу пешеходов

Автохам на элитной иномарке в Екатеринбурге проехал на красный сигнал светофора перед толпой пешеходов. Это случилось на перекрестке улиц Шейнкмана и Малышева.

Водитель проехал через два пешеходных перехода. В это время по ним шли люди. По первой «зебре» люди еще не начали двигаться, а вот на второй люди уже заполонили дорогу, пишет Е1.

В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что подобные действия являются грубым нарушением закона. Такое поведение считается общественно опасным, так как есть угроза водителям и пешеходам. По данному факту теперь проводится проверка. Водителю грозит штраф за проезд на «красный».

Напомним, в Нижнем Тагиле уроженец Азербайджана проехал по пешеходному переходу на Тагилстрое, а когда ему сделали замечание, то набросился на людей с кулаками. Данным происшествием заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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#ДТП#Пешеходы#ГИБДД#Водитель#Автохам#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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