Автохам пролетел на «красный» через толпу пешеходов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Водитель проехал через два пешеходных перехода. В это время по ним шли люди. По первой «зебре» люди еще не начали двигаться, а вот на второй люди уже заполонили дорогу, пишет Е1.
В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что подобные действия являются грубым нарушением закона. Такое поведение считается общественно опасным, так как есть угроза водителям и пешеходам. По данному факту теперь проводится проверка. Водителю грозит штраф за проезд на «красный».
Напомним, в Нижнем Тагиле уроженец Азербайджана проехал по пешеходному переходу на Тагилстрое, а когда ему сделали замечание, то набросился на людей с кулаками. Данным происшествием заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.