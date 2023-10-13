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Банк «Траст» успешно реализовал сельскохозяйственные активы

Банк «Траст» успешно реализовал сельскохозяйственные активы

13 октября 2023, 06:15
Фото: 1MI
Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделки по продаже двух сельскохозяйственных активов: птицефабрики «Комсомольская» (Пермский край) и Родниковского свинокомплекса (Челябинская область). Покупатель — ООО «Управление Агроактивами».

Родниковский свинокомплекс — лидирующий производитель свинины на Урале. Производственные мощности предприятия составляют 25 тысяч тонн мяса в год. Посадочная численность поголовья — 105 тысяч свиней. Предприятие обеспечивает полный цикл: от выращивания и воспроизводства до убоя и переработки мяса.

Птицефабрика «Комсомольская» — производитель полного цикла. Включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год, которые обеспечивают 2,8 млн голов кур-несушек. Продукция птицефабрики под брендом «Здоровая ферма» продается в 20 субъектах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети.

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