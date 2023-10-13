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Published Сегодня, 17:13

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Updated Сегодня, 17:18

Банкротство физических лиц в России: основные тезисы

13 октября 2023, 17:13
Если человек не в состоянии выплачивать долги или совершать обязательные платежи, то он может быть признан банкротом. Ключевые моменты этого статуса регулируются специальным законом. Разберемся в основных положениях банкротства и посмотрим на его масштабы.

Основные понятия банкротства физических лиц в России изложены в соответствующих законах и постановлениях. Гражданин должен начать процесс банкротства после достижения определенных условий: сумма долгов от 0,5 млн рублей, три месяца просрочки и отсутствие возможностей погашать долги. Для граждан доступны два способа банкротства — через арбитражный суд и внесудебное банкротство. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Банкротство через суд связано с определенными затратами, такими как государственная пошлина и оформление документов. Внесудебное банкротство, в свою очередь, является бесплатным. Для обращения в суд можно использовать специальную систему через Интернет.

После обращения в суд следуют три варианта урегулирования: мировое соглашение, реструктуризация или реализация имущества должника. Заявление о банкротстве должно быть подтверждено соответствующими документами.

Масштабы банкротства в России довольно значительны. За последние годы все больше граждан обращаются в суд с заявлениями о банкротстве. В 2023 году число судебных банкротств составляло около 250 тыс. случаев, что выше, чем в предыдущем году.

Сейчас к банкротству через суд прибегает около 30 тыс. россиян в месяц. Самые активные регионы по этому вопросу — Московская область, Москва, Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан. Внесудебное банкротство пока менее распространено, но его популярность растет после изменений в законодательстве.

Банкротство имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, процесс банкротства приостанавливает начисление процентов и штрафов по долгам, а после его завершения сумма долга и штрафов полностью списывается. Кроме того, работа коллекторов прекращается. Однако есть и негативные моменты, такие как потеря ипотечного жилья, ограничения на получение новых займов и операции с недвижимостью, а также уведомление о банкротстве при оформлении новых займов в течение пяти лет после процедуры.

Банкротство — это серьезная процедура, которая может повлиять на репутацию граждан. Информация о банкротстве становится публичной и может проверяться через специальные реестры.

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