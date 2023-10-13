Банкротство физических лиц в России: основные тезисы

Банкротство имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, процесс банкротства приостанавливает начисление процентов и штрафов по долгам, а после его завершения сумма долга и штрафов полностью списывается. Кроме того, работа коллекторов прекращается. Однако есть и негативные моменты, такие как потеря ипотечного жилья, ограничения на получение новых займов и операции с недвижимостью, а также уведомление о банкротстве при оформлении новых займов в течение пяти лет после процедуры.