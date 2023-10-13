Банкротство физических лиц в России: основные тезисы

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Основные понятия банкротства физических лиц в России изложены в соответствующих законах и постановлениях. Гражданин должен начать процесс банкротства после достижения определенных условий: сумма долгов от 0,5 млн рублей, три месяца просрочки и отсутствие возможностей погашать долги. Для граждан доступны два способа банкротства — через арбитражный суд и внесудебное банкротство. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Банкротство через суд связано с определенными затратами, такими как государственная пошлина и оформление документов. Внесудебное банкротство, в свою очередь, является бесплатным. Для обращения в суд можно использовать специальную систему через Интернет.
После обращения в суд следуют три варианта урегулирования: мировое соглашение, реструктуризация или реализация имущества должника. Заявление о банкротстве должно быть подтверждено соответствующими документами.
Масштабы банкротства в России довольно значительны. За последние годы все больше граждан обращаются в суд с заявлениями о банкротстве. В 2023 году число судебных банкротств составляло около 250 тыс. случаев, что выше, чем в предыдущем году.
Сейчас к банкротству через суд прибегает около 30 тыс. россиян в месяц. Самые активные регионы по этому вопросу — Московская область, Москва, Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан. Внесудебное банкротство пока менее распространено, но его популярность растет после изменений в законодательстве.
Банкротство имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, процесс банкротства приостанавливает начисление процентов и штрафов по долгам, а после его завершения сумма долга и штрафов полностью списывается. Кроме того, работа коллекторов прекращается. Однако есть и негативные моменты, такие как потеря ипотечного жилья, ограничения на получение новых займов и операции с недвижимостью, а также уведомление о банкротстве при оформлении новых займов в течение пяти лет после процедуры.
Банкротство — это серьезная процедура, которая может повлиять на репутацию граждан. Информация о банкротстве становится публичной и может проверяться через специальные реестры.