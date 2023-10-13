Более 70 нелегальных свалок ликвидировали в Свердловской области в 2023 году

Для борьбы с захламлением природы на территории Екатеринбурга расположили четыре фотоловушки в местах, где обычно скапливается мусор. С начала года специалисты минприроды выявили 104 незаконные свалки, из которых почти три четверти (74 свалки) уже ликвидировали.