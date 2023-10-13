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Published Вчера, 13:51

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Updated Сегодня, 13:33

Более 70 нелегальных свалок ликвидировали в Свердловской области в 2023 году

Более 70 нелегальных свалок ликвидировали в Свердловской области в 2023 году

13 октября 2023, 13:51
Фото: Telegram-канал правительства Свердловской области
В Свердловской области устранили свыше 70% нелегальных свалок, выявленных министерством природы региона в 2023 году.

Для борьбы с захламлением природы на территории Екатеринбурга расположили четыре фотоловушки в местах, где обычно скапливается мусор. С начала года специалисты минприроды выявили 104 незаконные свалки, из которых почти три четверти (74 свалки) уже ликвидировали.

16 фотокамер установили в Нижнем Тагиле, Карпинске, Серове, Ирбите и Каменске-Уральском. До конца года на территории региона разместят еще 20 таких устройств, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ликвидации 27 несанкционированных свалок в черте города. На эту статью расходов власти потратят 1,5 миллиона рублей.

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#Общество#Экология#Свердловская область#Свалки#Природа#Экологи#Нацпроект «Экология»#Свалка#Минприроды#Григорий Орлов
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