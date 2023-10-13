Более 70 нелегальных свалок ликвидировали в Свердловской области в 2023 году

Posted Вчера, 13:51
Published Вчера, 13:51
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Для борьбы с захламлением природы на территории Екатеринбурга расположили четыре фотоловушки в местах, где обычно скапливается мусор. С начала года специалисты минприроды выявили 104 незаконные свалки, из которых почти три четверти (74 свалки) уже ликвидировали.
16 фотокамер установили в Нижнем Тагиле, Карпинске, Серове, Ирбите и Каменске-Уральском. До конца года на территории региона разместят еще 20 таких устройств, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ликвидации 27 несанкционированных свалок в черте города. На эту статью расходов власти потратят 1,5 миллиона рублей.