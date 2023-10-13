Более 700 детей отправлены на карантин из-за ОРВИ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Что касается детских садов, из-за неблагополучной эпидобстановки временно закрыты 18 групп в 18 учреждениях, по домам сидят 289 детей.
Напомним, в четверг мэрия Нижнего Тагила ввела в городе существенные ограничения из-за вспышки ОРВИ, в частности запретив работу спортивных секций, кружков, а также любые массовые мероприятия. Классы с 20 и более процентами инфицированных ОРВИ детей отправляются на карантин — аналогичное решение школа должна принимать при первом же случае энтеровирусной инфекции.