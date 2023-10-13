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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Более 700 детей отправлены на карантин из-за ОРВИ в Нижнем Тагиле

Более 700 детей отправлены на карантин из-за ОРВИ в Нижнем Тагиле

13 октября 2023, 11:29
Фото: Midjourney
По состоянию на 13 октября в Нижнем Тагиле на карантине в связи с ОРВИ находятся 24 класса в 12 школах — всего 507 учащихся.

Что касается детских садов, из-за неблагополучной эпидобстановки временно закрыты 18 групп в 18 учреждениях, по домам сидят 289 детей.

Напомним, в четверг мэрия Нижнего Тагила ввела в городе существенные ограничения из-за вспышки ОРВИ, в частности запретив работу спортивных секций, кружков, а также любые массовые мероприятия. Классы с 20 и более процентами инфицированных ОРВИ детей отправляются на карантин — аналогичное решение школа должна принимать при первом же случае энтеровирусной инфекции.

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#Нижний Тагил#Медицина#ОРВИ#Здравоохранение#Инфекция#Ограничения#Карантин#Григорий Орлов
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