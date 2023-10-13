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ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле снова увеличил количество выбросов в воздух за 2022 год

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле снова увеличил количество выбросов в воздух за 2022 год

13 октября 2023, 14:07
Фото: tagilcity.ru
Единственным промышленным предприятием в Нижнем Тагиле, которое увеличило количество выбросов в атмосферу за 2022 год, стал ЕВРАЗ НТМК. Вредных веществ от комбината стало больше на 600 тонн.

В прошлом году ЕВРАЗ НТМК выбросил в атмосферу 66,4 тысячи тонн загрязняющих веществ, что на 600 тонн больше, чем годом ранее — 65,8 тысячи тонн. Причиной стало увеличение производства чугуна, сказано в докладе Министерства экологии и природопользования Свердловской области. В 2020 году количество выбросов от предприятия составляло 64,3 тысячи тонн.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выбросил 66,4 тысячи тонн загрязнений в 2022 году
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Согласно федеральной программе «Чистый воздух», в Нижнем Тагиле к 2026 году объем выбросов в атмосферу должен уменьшиться на 20%. Для этого каждое предприятие в городе имеет свою программу по снижению. Однако лишь у ЕВРАЗ НТМК количество выбрасываемых вредных веществ растет за последние три года. У остальных предприятий снижение есть.

У «Уралвагонзавода» — с 5,9 тысячи тонн (в 2021 году) до 5,7 тысячи тонн из-за снижения объема выпускаемой продукции.

У Высокогорского горно-обогатительного комбината — с 40,6 до 39 тысячи тонн из-за консервации агломерационной машины № 2 Лебяжинского аглоцеха и снижения объемов выпуска железорудного концентрата, офлюсованного известью.

У «Уралхимпласта» — с 400 до 380 тонн из-за ликвидации производства эпоксидных компаундов. А количество выбросов от «Химического завода „Планта“» не изменилось — 150 тонн.

Напомним, ЕВРАЗ НТМК является главным загрязнителем воздуха в Нижнем Тагиле. За первое полугодие 2023 года Роспотребнадзор выявил 485 случаев превышений вредных веществ в воздухе. В связи с этим предприятие получило предостережение от ведомства.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Анна Григорьева#Выбросы#Вредные вещества
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