ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле снова увеличил количество выбросов в воздух за 2022 год

Согласно федеральной программе «Чистый воздух», в Нижнем Тагиле к 2026 году объем выбросов в атмосферу должен уменьшиться на 20%. Для этого каждое предприятие в городе имеет свою программу по снижению. Однако лишь у ЕВРАЗ НТМК количество выбрасываемых вредных веществ растет за последние три года. У остальных предприятий снижение есть.