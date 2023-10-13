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ЕВРАЗ НТМК возглавил антирейтинг загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выбросил 66,4 тысячи тонн загрязнений в 2022 году

13 октября 2023, 13:47
Фото: Midjourney

ЕВРАЗ НТМК возглавил антирейтинг загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле

Стало известно, сколько вредных веществ выбросили тагильские заводы в 2022 году. Больше всех выбросов было у ЕВРАЗ НТМК, ВГОКа и УВЗ.

1 место по количеству выбросов — ЕВРАЗ НТМК (66,4 тысячи тонн)

Главный загрязнитель воздуха в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК выбросил в атмосферу за прошлый год 66,4 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это на 600 тонн больше, чем в 2021 году, и на 2,1 тысячи выше, чем в 2020 году. За два года рост составил 3,27%. Такие данные приводит Министерство экологии и природных ресурсов Свердловской области в государственном докладе.

2 место по количеству выбросов — ВГОК (39 000 тонн)

На втором месте по количеству загрязнений в воздух — Высокогорский горно-обогатительный комбинат. В 2022 году предприятие выбросило в воздух 39 тысяч тонн вредных веществ. По сравнению с предыдущим годом эта цифра снизилась на 1,6 тысячу тонн.

3 место по количеству выбросов — УВЗ (5,7 тысячи тонн)

«Уралвагонзавод» оказался на третьем месте по количеству выбросов — 5,7 тысячи тонн за прошлый год. Снижение по сравнению с 2021 годом произошло на 200 тонн.

4 место по количеству выбросов — УХП (380 тонн)

Количество выбросов «Уралхимпласта», по официальным данным, значительно ниже остальных промышленных гигантов. В прошлом году предприятие выбросило 380 тонн загрязняющих веществ, тем самым снизив их объем на 20 тонн.

5 место по количеству выбросов — ХЗ «Планта» (150 тонн)

Количество выбросов у «Химического завода „Планта“» не меняется уже три года — 150 тонн.

Фото: tagilcity.ru
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