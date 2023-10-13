ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выбросил 66,4 тысячи тонн загрязнений в 2022 году

Главный загрязнитель воздуха в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК выбросил в атмосферу за прошлый год 66,4 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это на 600 тонн больше, чем в 2021 году, и на 2,1 тысячи выше, чем в 2020 году. За два года рост составил 3,27%. Такие данные приводит Министерство экологии и природных ресурсов Свердловской области в государственном докладе.