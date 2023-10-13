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Глава РЭО рассказал о новом объекте по переработке ТКО в Тульской области

Глава РЭО рассказал о новом объекте по переработке ТКО в Тульской области

13 октября 2023, 09:17
Фото: 1MI
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил строящийся в Тульской области объект обращения с отходами, мощность по утилизации на котором составит 362 тысячи тонн ежегодно. Завершить строительство планируется до конца текущего года.

Как отметил Денис Буцаев, строительство идет по плану. По его словам, данный КПО позволит региону приблизиться к выполнению показателей нацпроекта «Экология». Предприятие даст пятикратное увеличение показателей утилизации ТКО в Тульской области и может стать примером для всей российской инфраструктуры обращения с отходами, передают novostivolgograda.ru.

«Он входит в число передовых комплексов, которые сегодня реализуются по стране с мерами поддержки РЭО», — сообщил Денис Буцаев.

Производительность комплекса составит 480 тысяч тонн отходов в год по обработке и 362 тысячи тонн в год по утилизации — это высокие показатели. Наряду с другими областными объектами новый объект позволит закрыть текущую потребность субъекта в переработке.

12 октября по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров провел совещание с главой РЭО. На нем он заявил, что новый КПО уникальный для страны завод, на нем впервые в промышленном масштабе внедрена самая лучшая технология по утилизации отходов и новый, современный метод извлечения вторичного сырья из ТКО.

«Это дает возможность увеличить объемы утилизации и захоранивать меньше отходов», — подчеркнул Сергей Егоров.

Денис Буцаев поблагодарил Алексея Дюмина и власти Тульской области за содействие при реализации нацпроекта «Экология». Это помогло закончить в мае реконструкцию полигона в Дубенском районе, где заработали объекты обработки мощностью 420 тысяч тонн и утилизации мощностью 70 тысяч тонн.

«Данный проект реализован при участии РЭО. Компания предоставила финансирование в размере 261,9 млн рублей», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

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