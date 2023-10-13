Глава РЭО рассказал о новом объекте по переработке ТКО в Тульской области

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Как отметил Денис Буцаев, строительство идет по плану. По его словам, данный КПО позволит региону приблизиться к выполнению показателей нацпроекта «Экология». Предприятие даст пятикратное увеличение показателей утилизации ТКО в Тульской области и может стать примером для всей российской инфраструктуры обращения с отходами, передают novostivolgograda.ru.
«Он входит в число передовых комплексов, которые сегодня реализуются по стране с мерами поддержки РЭО», — сообщил Денис Буцаев.
Производительность комплекса составит 480 тысяч тонн отходов в год по обработке и 362 тысячи тонн в год по утилизации — это высокие показатели. Наряду с другими областными объектами новый объект позволит закрыть текущую потребность субъекта в переработке.
12 октября по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров провел совещание с главой РЭО. На нем он заявил, что новый КПО уникальный для страны завод, на нем впервые в промышленном масштабе внедрена самая лучшая технология по утилизации отходов и новый, современный метод извлечения вторичного сырья из ТКО.
«Это дает возможность увеличить объемы утилизации и захоранивать меньше отходов», — подчеркнул Сергей Егоров.
Денис Буцаев поблагодарил Алексея Дюмина и власти Тульской области за содействие при реализации нацпроекта «Экология». Это помогло закончить в мае реконструкцию полигона в Дубенском районе, где заработали объекты обработки мощностью 420 тысяч тонн и утилизации мощностью 70 тысяч тонн.
«Данный проект реализован при участии РЭО. Компания предоставила финансирование в размере 261,9 млн рублей», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.