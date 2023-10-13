Глава РЭО рассказал о новом объекте по переработке ТКО в Тульской области

12 октября по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров провел совещание с главой РЭО. На нем он заявил, что новый КПО уникальный для страны завод, на нем впервые в промышленном масштабе внедрена самая лучшая технология по утилизации отходов и новый, современный метод извлечения вторичного сырья из ТКО.