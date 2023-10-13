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Годовая инфляция в Свердловской области возросла до 5,85%

Годовая инфляция в Свердловской области возросла до 5,85%

13 октября 2023, 06:36
Фото: 1MI
В Свердловской области произошло ускорение инфляции до 5,85%. А в сентябре 2023 года она увеличилась почти на 1% в сравнении с августом.

Как сообщает Свердловскстат, за год продовольственные товары в регионе подорожали на 3,24%, непродовольственные — на 4,74%, алкоголь — на 0,37%, услуги — на 11,08%.

Индекс потребительских цен, по данным на сентябрь, остановился на отметке 100,92%, по сравнению с началом года — 104,48%.

Больше всего было отмечено годовое подорожание фруктов и овощей (+33,2%), услуг (+11%) и непродовольственных товаров (+4,74%).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области подешевели хлеб и чай. Также пока продолжает дешеветь борщевой набор.

Капуста и морковь больше всего подорожали за год в Свердловской области
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#Экономика#Свердловская область#Алкоголь#Услуги#Овощи#Инфляция#Фрукты#Дарья Сорокина
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