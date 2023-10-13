Годовая инфляция в Свердловской области возросла до 5,85%

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Как сообщает Свердловскстат, за год продовольственные товары в регионе подорожали на 3,24%, непродовольственные — на 4,74%, алкоголь — на 0,37%, услуги — на 11,08%.
Индекс потребительских цен, по данным на сентябрь, остановился на отметке 100,92%, по сравнению с началом года — 104,48%.
Больше всего было отмечено годовое подорожание фруктов и овощей (+33,2%), услуг (+11%) и непродовольственных товаров (+4,74%).
Ранее сообщалось, что в Свердловской области подешевели хлеб и чай. Также пока продолжает дешеветь борщевой набор.