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Инаугурация главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева состоялась 13 октября

Инаугурация главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева состоялась 13 октября

13 октября 2023, 11:16
Фото: tagilcity.ru
13 октября в Нижнетагильском драматическом театре прошла торжественная церемония вступления на должность главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

На церемонии присутствовали чиновники депутаты Нижнего Тагила и ЗакСО, представители силовых структур и различных конфессий, почетные граждане города, главы муниципальных образований, а также члены семьи Владислава Пинаева — супруга и отец.

Гости на церемонии инаугурации Владислава ПинаеваГости на церемонии инаугурации Владислава Пинаева
Гости на церемонии инаугурации Владислава ПинаеваГости на церемонии инаугурации Владислава Пинаева
Гости на церемонии инаугурации Владислава ПинаеваГости на церемонии инаугурации Владислава Пинаева
Гости на церемонии инаугурации Владислава Пинаева
Фото: tagilcity.ru

В начале церемонии председатель Нижнетагильской городской думы зачитал решение депутатов о назначении главы города. В своей речи Владислав Пинаев поблагодарил за работу свою команду и призвал всех сплотиться для достижения общих целей:

Сегодня очень важно всем объединиться. Сегодня распри и раздоры никому не нужны. Мы все люди, у нас у всех свои амбиции, но мы должны жить во благо своей страны, во благо нашей области и во благо нашей родины. Мы должны сегодня объединиться вокруг лидера нашего государства Владимира Владимировича Путина, и выполнить те решения, которые указаны им. Я думаю, мы справимся. Ведь вместе мы одна большая, сильная команда.
Выступление Владислава ПинаеваВыступление Владислава Пинаева
Выступление Владислава ПинаеваВыступление Владислава Пинаева
Выступление Владислава Пинаева
Фото: tagilcity.ru

После поздравление от главы региона Евгения Куйвашева зачитал первый заместитель аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев:

Искренне поздравляю Вас с вступлением в должность главы города Нижний Тагил. Высоко ценю Ваши личные и профессиональные качества, бережное отношение к истории, промышленному, интеллектуальному, культурному наследию Нижнего Тагила, которые Вы стремитесь сохранить для будущих поколений.
Выступление первого заместителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим ДубчевВыступление первого заместителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубчев
Выступление первого заместителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубчев
Фото: tagilcity.ru

Также Владислава Пинаева поздравил вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов, директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Поздравление от Дениса НовоженоваПоздравление от Дениса Новоженова
Поздравление от Владимира РощупкинаПоздравление от Владимира Рощупкина
Поздравление от епископа ФеодосияПоздравление от епископа Феодосия
Поздравление от епископа ФеодосияПоздравление от епископа Феодосия
Поздравление от Дениса Новоженова
Фото: tagilcity.ru

Затем в рамках торжественного мероприятия прозвучала песня «Русские своих не бросают» победительницы всероссийского конкурса «Родники» тагильской певицы Светланы Кашиной.

Выступление Светланы КашинойВыступление Светланы Кашиной
Выступление Светланы КашинойВыступление Светланы Кашиной
Выступление Светланы Кашиной
Фото: tagilcity.ru

Напомним, на пост главы Нижнего Тагила претендовали семь человек. Каждый из них представлял перед комиссией свою концепцию по развитию города. В итоге 11 октября все 25 депутатов Нижнетагильской городской думы отдали свои голоса за уже действующего мэра Владислава Пинаева. Для него это будет уже второй пятилетний срок на должности.

Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
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#Политика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мэр#Владислав Пинаев#Анна Григорьева#Инаугурация#Выборы
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