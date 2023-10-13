Инаугурация главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева состоялась 13 октября

Напомним, на пост главы Нижнего Тагила претендовали семь человек. Каждый из них представлял перед комиссией свою концепцию по развитию города. В итоге 11 октября все 25 депутатов Нижнетагильской городской думы отдали свои голоса за уже действующего мэра Владислава Пинаева. Для него это будет уже второй пятилетний срок на должности.