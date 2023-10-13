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Инаугурация Пинаева, рекордные выбросы НТМК и вспышка инфекций в школах Тагила

Инаугурация Пинаева, рекордные выбросы НТМК и вспышка инфекций в школах Тагила

13 октября 2023, 16:00
Фото: Midjourney
Более 700 миллионов рублей не помогли заводу ЕВРАЗ НТМК существенно сократить выбросы, тагильский мэр Вячеслав Пинаев переизбрался в должности, а дочь пострадавшего в ДТП тагильчанина сообщила о его критическом состоянии. Главные события дня — в материале TagilCity.ru.

В 2023 году три нижнетагильских завода, в том числе ЕВРАЗ НТМК, потратили на снижение выбросов почти 766 млн рублей. Значительные финансовые вложения не оказали мощного эффекта на качество воздуха: выбросы снизились лишь на 1,5%.

Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
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В прошлом году крупнейшее металлургическое предприятие Урала выбросило в атмосферу 66,4 тысячи тонн загрязнений — на 600 тонн больше, чем в 2021 году.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выбросил 66,4 тысячи тонн загрязнений в 2022 году
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13 октября в Нижнетагильском драматическом театре прошла инаугурация мэра Вячеслава Пинаева, за чью кандидатуру единогласно проголосовали депутаты гордумы.

Инаугурация главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева состоялась 13 октября
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Дочь тагильчанина Андрея, пострадавшего в ДТП на Ленинградском проспекте, сообщила, что ее отец находится на грани жизни и смерти — в ЦГБ № 1 ему диагностировали разрывы легкого и печени.

«Разрывы легкого и печени»: тагильчанка рассказала о пострадавшем в пьяном ДТП отце
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В мэрии Нижнего Тагила озвучили статистику по отправленным на карантин детям. По состоянию на 13 октября вспышка ОРВИ заставила перевести на дистанционное обучение более 500 школьников, а также закрыть 18 групп в детсадах с 289 малышами.

Более 700 детей отправлены на карантин из-за ОРВИ в Нижнем Тагиле
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#Политика#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#ДТП#ЕВРАЗ НТМК#НТМК#Выбросы#Григорий Орлов
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Инаугурация главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева состоялась 13 октября
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