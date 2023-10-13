Инаугурация Пинаева, рекордные выбросы НТМК и вспышка инфекций в школах Тагила

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В 2023 году три нижнетагильских завода, в том числе ЕВРАЗ НТМК, потратили на снижение выбросов почти 766 млн рублей. Значительные финансовые вложения не оказали мощного эффекта на качество воздуха: выбросы снизились лишь на 1,5%.
В прошлом году крупнейшее металлургическое предприятие Урала выбросило в атмосферу 66,4 тысячи тонн загрязнений — на 600 тонн больше, чем в 2021 году.
13 октября в Нижнетагильском драматическом театре прошла инаугурация мэра Вячеслава Пинаева, за чью кандидатуру единогласно проголосовали депутаты гордумы.
Дочь тагильчанина Андрея, пострадавшего в ДТП на Ленинградском проспекте, сообщила, что ее отец находится на грани жизни и смерти — в ЦГБ № 1 ему диагностировали разрывы легкого и печени.
В мэрии Нижнего Тагила озвучили статистику по отправленным на карантин детям. По состоянию на 13 октября вспышка ОРВИ заставила перевести на дистанционное обучение более 500 школьников, а также закрыть 18 групп в детсадах с 289 малышами.