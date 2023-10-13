Маленькая девочка без верхней одежды найдена в поселке Кольцово

В полиции оперативно нашли родственников девочки. За ней приехала бабушка. Пенсионерка пояснила, что девочка в легкой одежде убежала из дома. Живет ребенок с бабушкой. Она собрала девочку в детский сад, а когда отвлеклась, увидела, что девочка ушла из дома.