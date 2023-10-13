Маленькая девочка без верхней одежды найдена в поселке Кольцово

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Очевидцы отметили, что ребенок шел в сторону железнодорожного переезда, в направлении Малого Истока, пишет Е1.
Она ничего сказать не может, показывает рукой на садик рядом. Мы туда пришли — воспитатели ее не знают. Вызвали полицию, — отметили очевидцы.
В полиции оперативно нашли родственников девочки. За ней приехала бабушка. Пенсионерка пояснила, что девочка в легкой одежде убежала из дома. Живет ребенок с бабушкой. Она собрала девочку в детский сад, а когда отвлеклась, увидела, что девочка ушла из дома.
Правоохранители отметили, что никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено.