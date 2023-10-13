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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Маленькая девочка без верхней одежды найдена в поселке Кольцово

Маленькая девочка без верхней одежды найдена в поселке Кольцово

13 октября 2023, 11:02
Фото: Midjourney
В поселке Кольцово Свердловской области маленькая девочка без верхней одежды и в шлепанцах шла одна по улице. На нее обратили внимание прохожие. Девочка выглядит на три года.

Очевидцы отметили, что ребенок шел в сторону железнодорожного переезда, в направлении Малого Истока, пишет Е1.

Она ничего сказать не может, показывает рукой на садик рядом. Мы туда пришли — воспитатели ее не знают. Вызвали полицию, — отметили очевидцы.

В полиции оперативно нашли родственников девочки. За ней приехала бабушка. Пенсионерка пояснила, что девочка в легкой одежде убежала из дома. Живет ребенок с бабушкой. Она собрала девочку в детский сад, а когда отвлеклась, увидела, что девочка ушла из дома.

Правоохранители отметили, что никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено.

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#Происшествия#Полиция#Кольцово#Бабушка#Родственники#Прохожие#Садик#Дарья Сорокина#Железнодорожный переезд#Малый Исток
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