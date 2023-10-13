Мать свердловского студента рассказала свою версию его смерти

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Его задушили, надев пакет на голову и обмотав скотчем, — сообщила Светлана в разговоре с порталом E1.RU, подчеркнув, что отказывается верить в несчастный случай.
Скелетированные останки студента грибник случайно обнаружил в сентябре 2023 года в лесополосе около Нижне-Туринского водохранилища. 9 июня 2017 года молодой человек отправился на учебу в закрытый город Лесной, но забыл пропуск и в тот же день пропал, сообщали волонтеры.
По прошествии шести лет мать погибшего опознала его по личным вещам, которые находились рядом с останками. Следствие проводит судмедэкспертизу, призванную установить причину смерти свердловчанина.