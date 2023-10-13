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Мать свердловского студента рассказала свою версию его смерти

Мать свердловского студента рассказала свою версию его смерти

13 октября 2023, 10:18
Фото: 1MI
Мать студента из Свердловской области, чье тело нашли в Нижней Туре спустя шесть после исчезновения юноши, убеждена, что ее сына задушили.
Его задушили, надев пакет на голову и обмотав скотчем, — сообщила Светлана в разговоре с порталом E1.RU, подчеркнув, что отказывается верить в несчастный случай.

Скелетированные останки студента грибник случайно обнаружил в сентябре 2023 года в лесополосе около Нижне-Туринского водохранилища. 9 июня 2017 года молодой человек отправился на учебу в закрытый город Лесной, но забыл пропуск и в тот же день пропал, сообщали волонтеры.

По прошествии шести лет мать погибшего опознала его по личным вещам, которые находились рядом с останками. Следствие проводит судмедэкспертизу, призванную установить причину смерти свердловчанина.

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#Происшествия#Следственный комитет#Свердловская область#Смерть#Убийство#Криминал#Несчастный случай#Григорий Орлов
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