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Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году

Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году

13 октября 2023, 13:58
Фото: tagilcity.ru
765,5 млн рублей потратили три предприятия Нижнего Тагила на снижение выбросов в 2022 году. Однако эффективность от вложений не такая внушительная, как расходы: всего было снижение на 1,7 тысячи тонн при общих годовых выбросах свыше 111,5 тысячи тонн. Это всего 1,5%.

Больше всех на снижение выбросов среди тагильских заводов потратил ЕВРАЗ НТМК — 508 млн рублей. Правда, эффективность от вложений отказалась низкая — предприятию удалось снизить объем выбросов только на 20,5 тонн. То есть на снижение одной тонны вредных веществ пришлось 25 млн рублей. При том, что за 2022 год комбинат выбросил 66,4 тысячи тонны, снижение составляет 0,03% от общего объема вредных веществ. 

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выбросил 66,4 тысячи тонн загрязнений в 2022 году
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Деньги были вложены в вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа и перевод коксового газа в цех улавливания № 3, а также техническое перевооружение систем аспирации углеподготовительного цеха и ремонт пылегазоочистных установок углеподготовительного цеха и коксового цеха № 3. Данные представлены в государственном докладе регионального Министерства экологии и природопользования.

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«Уралвагонзавод» в 2022 году заменил газовые печи, машины плазменной резки и линии дробеочистки, а также вывел из эксплуатации электроимпульсной станок. На это оборонное предприятие потратило 253 млн рублей. Польза окружающей среде выразилась в снижении выбросов всего на 11 тонн. То есть на снижение одной тонны УВЗ потратил 23 млн рублей, достигнув снижение на 0,19% от всех выбросов. 

Высокогорский горно-обогатительный комбинат в прошлом году потратил 4,5 млн рублей на природоохранные мероприятия, снизив при это количество выбросов на 1,6 тысячи тонн (2,8 тысячи рублей на одну тонну и 4,1% от всех выбросов). Средства пошли на поддержание в исправном состоянии аспирационных установок дробильно-обогатительного участка шахты «Южная», Лебяжинском агломерационном и Высокогорском обогатительном цехах.

Фото: tagilcity.ru

Напомним, также из госдоклада стало известно, что единственным промышленным предприятием в Нижнем Тагиле, которое увеличило количество выбросов в атмосферу за 2022 год, стал ЕВРАЗ НТМК. Вредных веществ от комбината стало больше на 600 тонн.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Вгок#Анна Григорьева#Уралвагонзавод#Заводы#Снижение выбросов
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