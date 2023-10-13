Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году

«Уралвагонзавод» в 2022 году заменил газовые печи, машины плазменной резки и линии дробеочистки, а также вывел из эксплуатации электроимпульсной станок. На это оборонное предприятие потратило 253 млн рублей. Польза окружающей среде выразилась в снижении выбросов всего на 11 тонн. То есть на снижение одной тонны УВЗ потратил 23 млн рублей, достигнув снижение на 0,19% от всех выбросов.