Мурино: культурный пригород и окно возможностей

Мурино находится в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, является его городом-спутником. Это, а также постройка развитой инфраструктуры и диверсификация потоков общественного транспорта сделали Мурино привлекательным для всех желающих жить и работать в северной столице. С 5 000 жителей в 2003 году город вырос до более, чем сотни тысяч обитателей в 2023 году.