На форуме «История для будущего. Россия и Беларусь» обсудили рост фейков

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Эти статистические данные были представлены на международном форуме «История для будущего. Россия и Беларусь» первым заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кириллом Истоминым, передает 56orb.ru.
Как отметил Кирилл Истомин, всплеск фейков в мировом масштабе произошел во времена пандемии, что послужило стимулом для развития фактчекинга. В России появились антифейковые платформы и ресурсы, предоставляющие официальные данные, а также началась маркировка фейков и автоматизация их выявления. Однако те, кто извлекает выгоду из дезинформации, постоянно совершенствуют технологии создания и распространения лжи.
В 2023 году были выявлены следующие форматы фейков: в половине случаев для обмана использовались недостоверные текстовые сообщения, 30% фейков создавались с использованием архивных фото и видео, не имеющих отношения к актуальным событиям. Поддельные документы применялись в 8% случаев. Особую осторожность требуется проявлять по отношению к дипфейкам и генерации голоса. В настоящее время фиксируется 0,1% таких фейков, но с развитием нейросетей их доля может увеличиться.
Эксперт подчеркнул, что для борьбы с недостоверной информацией необходим системный подход. Важно не только выявлять, опровергать, удалять и маркировать фейки, но также информировать население по актуальным вопросам, формировать цифровую гигиену с детства и поощрять перепроверку информации. Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский подчеркнул, что нельзя недооценивать технологические аспекты изменений, которые имеют двойственную природу. Например, методы создания поддельного контента используются в кинематографе. Эти же технологии могут применять и в целях дезинформации.
В дискуссии по этой теме также приняли участие блогеры и представители крупных телеграм-каналов.