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На форуме «История для будущего. Россия и Беларусь» обсудили рост фейков

На форуме «История для будущего. Россия и Беларусь» обсудили рост фейков

13 октября 2023, 11:24
В 2023 году выявлено 3 тыс. уникальных фейков и 8,4 млн случаев их распространения. Прогнозируется, что в 2024 году число уникальных фейков вырастет до 4,5 тыс., а количество их копий достигнет 15 миллионов.

Эти статистические данные были представлены на международном форуме «История для будущего. Россия и Беларусь» первым заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кириллом Истоминым, передает 56orb.ru.

Как отметил Кирилл Истомин, всплеск фейков в мировом масштабе произошел во времена пандемии, что послужило стимулом для развития фактчекинга. В России появились антифейковые платформы и ресурсы, предоставляющие официальные данные, а также началась маркировка фейков и автоматизация их выявления. Однако те, кто извлекает выгоду из дезинформации, постоянно совершенствуют технологии создания и распространения лжи.

В 2023 году были выявлены следующие форматы фейков: в половине случаев для обмана использовались недостоверные текстовые сообщения, 30% фейков создавались с использованием архивных фото и видео, не имеющих отношения к актуальным событиям. Поддельные документы применялись в 8% случаев. Особую осторожность требуется проявлять по отношению к дипфейкам и генерации голоса. В настоящее время фиксируется 0,1% таких фейков, но с развитием нейросетей их доля может увеличиться.

Эксперт подчеркнул, что для борьбы с недостоверной информацией необходим системный подход. Важно не только выявлять, опровергать, удалять и маркировать фейки, но также информировать население по актуальным вопросам, формировать цифровую гигиену с детства и поощрять перепроверку информации. Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский подчеркнул, что нельзя недооценивать технологические аспекты изменений, которые имеют двойственную природу. Например, методы создания поддельного контента используются в кинематографе. Эти же технологии могут применять и в целях дезинформации.

В дискуссии по этой теме также приняли участие блогеры и представители крупных телеграм-каналов.

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