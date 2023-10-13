На форуме «История для будущего. Россия и Беларусь» обсудили рост фейков

Эксперт подчеркнул, что для борьбы с недостоверной информацией необходим системный подход. Важно не только выявлять, опровергать, удалять и маркировать фейки, но также информировать население по актуальным вопросам, формировать цифровую гигиену с детства и поощрять перепроверку информации. Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский подчеркнул, что нельзя недооценивать технологические аспекты изменений, которые имеют двойственную природу. Например, методы создания поддельного контента используются в кинематографе. Эти же технологии могут применять и в целях дезинформации.