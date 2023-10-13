На территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле был найден труп мужчины

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Тело было найдено в районе станции «Промышленная» между железнодорожными путями и автодорогой. Данная территория предприятия является открытой. По информации, имеющейся у TagilCity.ru, умерший не был работником комбината. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 9 октября прохожие нашли тело 34-летнего мужчины возле площади Танкостроителей на Вагонке в Нижнем Тагиле. В Следственном комитете и полиции TagilCity.ru сообщили, что его смерть не носит криминальный характер.