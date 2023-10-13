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На территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле был найден труп мужчины

На территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле был найден труп мужчины

13 октября 2023, 11:37
Фото: 1MI
Утром 12 октября на территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле монтер при обходе ж/д путей обнаружил труп мужчины.

Тело было найдено в районе станции «Промышленная» между железнодорожными путями и автодорогой. Данная территория предприятия является открытой. По информации, имеющейся у TagilCity.ru, умерший не был работником комбината. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 9 октября прохожие нашли тело 34-летнего мужчины возле площади Танкостроителей на Вагонке в Нижнем Тагиле. В Следственном комитете и полиции TagilCity.ru сообщили, что его смерть не носит криминальный характер.

Труп мужчины обнаружили прохожие на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#ЕВРАЗ НТМК#Труп#Анна Григорьева#Железнодорожные пути
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