«Наш герой»: в свердловском поселке простились с земляком, погибшим на СВО

Алексей Сулоянов выпускник красногвардейской школы. В 2016 году пошел служить в армию, а незадолго до окончания срочной службы подписал контракт. Весной 2022 года отделение под командование сержанта Сулоянова выполняло боевые задачи по зачистке территорий от вооруженных формирований. Столкнувшись с сильным огнем со стороны противника, солдаты не отступили и смогли удержать занятые позиции. Подвиг бойца отметили в Минобороны России.