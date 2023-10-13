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В свердловском поселке простились с земляком, погибшим на СВО

«Наш герой»: в свердловском поселке простились с земляком, погибшим на СВО

13 октября 2023, 10:47
Фото: 1MI

В свердловском поселке простились с земляком, погибшим на СВО

В поселке Красногвардейский Свердловской области простились с младшим лейтенантом Алексеем Сулояновым.

Он погиб в ходе специальной военной операции 4 октября в возрасте 25 лет, не дожив четыре дня до своего дня рождения, сообщает E1.RU со ссылкой на главу Артемовского ГО.

Алексей Евгеньевич — настоящий герой! Ушел в зону СВО по собственной инициативе. Не передать словами боль от потери. Будем хранить в своих сердцах светлую память о нашем земляке, — сказал Константин Трофимов.

Алексей Сулоянов выпускник красногвардейской школы. В 2016 году пошел служить в армию, а незадолго до окончания срочной службы подписал контракт. Весной 2022 года отделение под командование сержанта Сулоянова выполняло боевые задачи по зачистке территорий от вооруженных формирований. Столкнувшись с сильным огнем со стороны противника, солдаты не отступили и смогли удержать занятые позиции. Подвиг бойца отметили в Минобороны России.

Несмотря на попытки боевиков вернуть населенный пункт под свой контроль, отделение под командованием сержанта Сулоянова в условиях артиллерийского и минометного огня противника успешно выполнило задачу по удержанию установленного рубежа, не допустив при этом потерь среди личного состава отделения, — сообщили в ведомстве.

Отметим, что дома у Алексея осталась жена Валерия.

Наш мальчик, наш мужчина, наш герой, Герой России. Жизнерадостность и особое чувство юмора — одни из главных черт твоего характера. Ты всегда обладал желанием всем помочь, всех развеселить, порадовать и спасти, даже пожертвовав собой. Мы тобой гордимся, — говорит о муже Валерия Сулоянова.

13 октября с воинскими почестями в Красногвардейском простились с Алексеем.

Ранее мы рассказывали, как солдат из Нижнего Тагила полгода не может получить выплату в три миллиона, положенную за ранение из-за потери медицинской справки.

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