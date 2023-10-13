«Наш герой»: в свердловском поселке простились с земляком, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
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Updated Сегодня, 10:49
Он погиб в ходе специальной военной операции 4 октября в возрасте 25 лет, не дожив четыре дня до своего дня рождения, сообщает E1.RU со ссылкой на главу Артемовского ГО.
Алексей Евгеньевич — настоящий герой! Ушел в зону СВО по собственной инициативе. Не передать словами боль от потери. Будем хранить в своих сердцах светлую память о нашем земляке, — сказал Константин Трофимов.
Алексей Сулоянов выпускник красногвардейской школы. В 2016 году пошел служить в армию, а незадолго до окончания срочной службы подписал контракт. Весной 2022 года отделение под командование сержанта Сулоянова выполняло боевые задачи по зачистке территорий от вооруженных формирований. Столкнувшись с сильным огнем со стороны противника, солдаты не отступили и смогли удержать занятые позиции. Подвиг бойца отметили в Минобороны России.
Несмотря на попытки боевиков вернуть населенный пункт под свой контроль, отделение под командованием сержанта Сулоянова в условиях артиллерийского и минометного огня противника успешно выполнило задачу по удержанию установленного рубежа, не допустив при этом потерь среди личного состава отделения, — сообщили в ведомстве.
Отметим, что дома у Алексея осталась жена Валерия.
Наш мальчик, наш мужчина, наш герой, Герой России. Жизнерадостность и особое чувство юмора — одни из главных черт твоего характера. Ты всегда обладал желанием всем помочь, всех развеселить, порадовать и спасти, даже пожертвовав собой. Мы тобой гордимся, — говорит о муже Валерия Сулоянова.
13 октября с воинскими почестями в Красногвардейском простились с Алексеем.
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