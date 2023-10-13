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Новые технологии избавят удаленные поселения Урала от проблем с экологией

Новые технологии избавят удаленные поселения Урала от проблем с экологией

13 октября 2023, 04:00
Фото: ТЭО
Современные разработки отечественных ученых и технологов позволят решить проблемы обращения с ТКО в отдаленных населенных пунктах. Так, новый модульный комплекс компостирования позволит безопасно перерабатывать пищевые отходы и отходы сельского хозяйства.

Инжиниринговая компания «Интертехэлектро» представила опытный образец модульного комплекса компостирования, изготовленного на Курганском заводе комплексных технологий. Сейчас оборудование проходит завершающую стадию сертификации и экологической экспертизы.

Новый комплекс позволит перерабатывать в технический грунт, близкий по своим качествам к обычной почве, органическую часть — пищевые продукты — твердых коммунальных отходов, илы очистных сооружений, а также помет крупного рогатого скота и птицы.

Фото: ТЭО

При создании модульного комплекса использовались собственные технологические решения, а для ускорения и стабилизации процессов компостирования применяется биопрепарат «КомпостБакт», разработанный АО «Интертехэлектро», отметили в пресс-службе группы компаний.

Процесс аэробного компостирования происходит в полностью закрытых контейнерах для компостирования. Эти резервуары полностью устойчивы к биологическому технологическому процессу.

Фото: ТЭО

Все отходы в контейнер загружаются с помощью подающего конвейера или фронтального погрузчика. После этого на них наносится биопрепарат, который ускоряет и стабилизирует процесс компостирования. Срок созревания компоста: 14-20 дней. Произведенный техногрунт может использоваться в благоустройстве территорий, при строительстве дорог, рекультивации и пересыпке полигонов ТКО.

Представленное оборудование оснащено компактными системами очистки фильтрата и воздуха. Они позволяют избежать попадания вредных выбросов в окружающую среду. Получаемая при фильтрации вода может использоваться для технологических нужд.

Фото: ТЭО

Возможности комплекса позволяют полностью утилизировать органическую часть отходов населенного пункта с численностью до 4000 человек. Это исключает возможность захоронения органики на полигонах, ее гниения и угрозы возгорания. К тому же комплекс будет располагаться вблизи самих источников ТКО, что как раз и решит проблему их переработки в отдаленных поселениях.

Компостирование — это естественный процесс, но он может быть поставлен на промышленную основу. Именно такое решение АО «Интертехэлектро» применяет при проектировании и строительстве мусоросортировочных комплексов. Участки компостирования строятся компанией на мусоросортировочных комплексах в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Их введут в эксплуатацию в краткосрочной перспективе.

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АО «Интертехэлектро» с 2016 года участвует в реализации проектов по созданию объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. За это время компанией на территории УрФО построены мусороперерабатывающие комплексы общей мощностью более 700 тысяч тонн отходов в год.

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