Новые технологии избавят удаленные поселения Урала от проблем с экологией

Возможности комплекса позволяют полностью утилизировать органическую часть отходов населенного пункта с численностью до 4000 человек. Это исключает возможность захоронения органики на полигонах, ее гниения и угрозы возгорания. К тому же комплекс будет располагаться вблизи самих источников ТКО, что как раз и решит проблему их переработки в отдаленных поселениях.