«Почта России» подтвердила проблемы с графиком и нехватку кадров в отделении в Елани

Отделение в Порошино работает со вторника по субботу с 9:00 до 18:00. Ежедневно в течение рабочего дня с 12:00 до 15:00 оператор, поскольку он там один, не принимает клиентов. Три часа ему дается на обед и на обработку почты, рассказывают в «Почте России».