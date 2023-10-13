«Почта России» подтвердила проблемы с графиком и нехватку кадров в отделении в Елани

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Отделение в Порошино работает со вторника по субботу с 9:00 до 18:00. Ежедневно в течение рабочего дня с 12:00 до 15:00 оператор, поскольку он там один, не принимает клиентов. Три часа ему дается на обед и на обработку почты, рассказывают в «Почте России».
Также на работу в отделение 624853, о котором идет речь, ведется поиск сотрудников. Из-за этого единственная для военнослужащих местная почта работает не по основному графику. Как писал депутат Госдумы Максим Иванов, из-за низкой зарплаты на вакансию никто не откликается. Факт наличия вакансий в этом отделении в организации подтверждают:
Сейчас в отделение 624853 мы ведем подбор двух сотрудников. Как только мы укомплектуем штат, отделение 624853 возобновит свою работу по основному графику, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Почты России».
В компании опровергли факт наличия проблем с отоплением в помещении почты, поскольку оно располагается в многоквартирном доме, где тепло дали в установленные сроки, включая отделение «Почты России».
Почтовое отделение уже несколько десятилетий обслуживает воинскую часть в Порошино без срывов в предоставлении услуг почтовой связи, — уверяют в пресс-службе «Почты России» после публикации депутата.
Ранее вопрос о проблемах отделения поднял депутат госдумы Максим Иванов. Он лично посетил почту, где услышал от жителей о проблемах с отоплением, графиком и кадрами. По мнению думца, это может стать причиной задержки новогодних посылок для военных Еланского гарнизона.