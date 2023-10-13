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Полицейские ищут пару автоугонщиков за кражу Ford Focus в Нижнем Тагиле

Полицейские ищут пару автоугонщиков за кражу Ford Focus в Нижнем Тагиле

13 октября 2023, 10:36
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в угоне машины Ford Focus в районе остановки кладбища «Рогожино».

Днем 10 октября жители Пермского края сделали остановку возле кладбища «Рогожино» — пассажирке иномарки потребовалось выйти на свежий воздух. Тем временем преступники воспользовались оставленными в замке зажигания ключами и скрылись на чужом автомобиле, который позднее бросили возле супермаркета в Евстюнихе. Отследить передвижение машины полицейским удалось по уличным камерам.

Мужчине на вид около 35–40 лет, его подельница примерно того же возраста. Оба, вероятно, были пьяны в момент преступления, сообщили в нижнетагильской полиции.

Ранее сообщалось, что уроженец Свердловской области угнал машину в Омске в надежде добраться до Ирбита.

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#Нижний Тагил#Полиция#Криминал#Кража#Угон#Кража имущества#Угон автомобиля#Григорий Орлов
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