Полицейские ищут пару автоугонщиков за кражу Ford Focus в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Днем 10 октября жители Пермского края сделали остановку возле кладбища «Рогожино» — пассажирке иномарки потребовалось выйти на свежий воздух. Тем временем преступники воспользовались оставленными в замке зажигания ключами и скрылись на чужом автомобиле, который позднее бросили возле супермаркета в Евстюнихе. Отследить передвижение машины полицейским удалось по уличным камерам.
Мужчине на вид около 35–40 лет, его подельница примерно того же возраста. Оба, вероятно, были пьяны в момент преступления, сообщили в нижнетагильской полиции.
Ранее сообщалось, что уроженец Свердловской области угнал машину в Омске в надежде добраться до Ирбита.