Проект по очистке реки Баранча под Нижним Тагилом подешевел на полмиллиона

ООО «Экотектор» зарегистрировано в 2008 году. С 2019 года гендиректором является Виктория Федосеева. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Организация выступала подрядчиком в 117 госконтрактах на сумму 612,9 миллиона рублей, выполняя договоры с Минсельхозом России, Облком природы и другими ведомствами и компаниями.