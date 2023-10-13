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Проект по очистке реки Баранча под Нижним Тагилом подешевел на полмиллиона

Проект по очистке реки Баранча под Нижним Тагилом подешевел на полмиллиона

13 октября 2023, 10:52
Фото: 1MI
Определен подрядчик, который займется разработкой проектной документации по очистке русла реки Баранча в поселке Евстюниха в Нижнем Тагиле. Начальная стоимость контракта снижена на 480 тысяч рублей.

Работы по разработке проектной документации за шесть миллионов рублей проведет ООО «Экотектор» из Москвы. Их необходимо окончить до 4 декабря 2023 года.

Заказчиком тендера выступало Минприроды. Очистить русло планируется на участке автодорожного моста через водоем до впадения в Тагил. Протяженность участка составит около одного километра.

ООО «Экотектор» зарегистрировано в 2008 году. С 2019 года гендиректором является Виктория Федосеева. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Организация выступала подрядчиком в 117 госконтрактах на сумму 612,9 миллиона рублей, выполняя договоры с Минсельхозом России, Облком природы и другими ведомствами и компаниями.

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