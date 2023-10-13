Проект по очистке реки Баранча под Нижним Тагилом подешевел на полмиллиона

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Работы по разработке проектной документации за шесть миллионов рублей проведет ООО «Экотектор» из Москвы. Их необходимо окончить до 4 декабря 2023 года.
Заказчиком тендера выступало Минприроды. Очистить русло планируется на участке автодорожного моста через водоем до впадения в Тагил. Протяженность участка составит около одного километра.
ООО «Экотектор» зарегистрировано в 2008 году. С 2019 года гендиректором является Виктория Федосеева. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Организация выступала подрядчиком в 117 госконтрактах на сумму 612,9 миллиона рублей, выполняя договоры с Минсельхозом России, Облком природы и другими ведомствами и компаниями.