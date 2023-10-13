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Пропавший лесу Свердловской области охотник найден мертвым

Пропавший лесу Свердловской области охотник найден мертвым

13 октября 2023, 15:00
Фото: 1MI
Охотник, который пропал в лесу в Полевском в поселке Большая Лавровка Свердловской области, найден мертвым.

Мужчину искали с 11 октября. Руководили поисками представители местного охотничьего хозяйства. 13 октября поисковая группа обнаружила тело. По словам собеседника издания, незадолго до смерти охотник жаловался на жжение в груди, пишет Ура.ру.

Официального комментария от следственного комитета Свердловской области пока не последовало.

Ранее, в лесу Свердловской области было найдено еще одно тело. 75-летний охотник умер на границе с Пермским краем. Причины смерти уточняются.

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