Пропавший лесу Свердловской области охотник найден мертвым

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Мужчину искали с 11 октября. Руководили поисками представители местного охотничьего хозяйства. 13 октября поисковая группа обнаружила тело. По словам собеседника издания, незадолго до смерти охотник жаловался на жжение в груди, пишет Ура.ру.
Официального комментария от следственного комитета Свердловской области пока не последовало.
Ранее, в лесу Свердловской области было найдено еще одно тело. 75-летний охотник умер на границе с Пермским краем. Причины смерти уточняются.