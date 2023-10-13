tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Пострадавший в ДТП в Нижнем Тагиле мужчина в больнице в крайне тяжелом состоянии

«Разрывы легкого и печени»: тагильчанка рассказала о пострадавшем в пьяном ДТП отце

13 октября 2023, 14:22
Фото: Дочь пострадавшего Кристина

Пострадавший в ДТП в Нижнем Тагиле мужчина в больнице в крайне тяжелом состоянии

Водитель «ВАЗ-2109» по имени Андрей, пострадавший 13 октября в ДТП на Ленинградском проспекте, находится в ГБ №1 Нижнего Тагила в крайне тяжелом состоянии

Дочь Андрея Кристина была на месте аварии. Она пояснила, что рядом находится два киоск, продавцы которых возмутились поведением водителя иномарки.

Продавцы рассказали, что подъезжали друзья виновника и заявили, что попытаются договориться, чтобы все замять. Сам водитель и девушка с ним были в неадекватном состоянии. Очевидцы сказали, что он был пьяный. При этом они возмущались на прохожих, которые снимали и фотографировали место ДТП, — рассказала TagilCity.ru дочь пострадавшего.

Также она отметила, что отец находится в ЦГБ 1 в крайне тяжелом состоянии.

Множественные травмы, разрывы легкого и печени. Легкое у него одно, видно ничего врачи сделать не могут. Отказали в госпитализации в Екатеринбург. Нам сказали, что не долетит на вертолете, так как не транспортабелен. Остается только ждать, — пояснила девушка.

Тагильчанка рассказала журналисту редакции, что родственники пока не знают фамилию, имя и отчество виновника аварии. Полиция не предоставляет и не разглашает такие данные.

Виновник с нами не связывался, никакой помощи не предлагал, никаких извинений не приносил. Я считаю, что если бы у него было какое-то чувство вины в том, что он натворил, то нашел бы способ это сделать. Я переживаю за то, что водитель избежит какого-либо наказания. Мы собираемся идти сейчас к адвокату, чтобы никакие материалы из этого дела никуда не ушли, — сказала собеседница.
Фото: Дочь пострадавшего Кристина

Кристина отметила, что звонила сегодня в полицию. Там сказали, что свяжутся с ней, но это будет не скоро.

Все зависит от состояния отца: выживет он или не выживет. Сказали, что будут ждать результата, по какой статье заводить уголовное дело, — пояснила дочь пострадавшего.

ДТП произошло в Нижнем Тагиле утром 13 октября на Ленинградском проспекте. Водитель «ВАЗ-2109» остановился на красный сигнал светофора перед пешеходным переходом. В это время сзади в него врезался мужчина за рулем Range Rover. Экспертиза показала, что водитель иномарки был пьян. Чтобы деблокировать пострадавшего в отечественной машине, пришлось вызывать спасателей.

ВАЗ смяло во время ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле. Пострадал человек
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле водителя лишили прав после ДТП из-за плохого самочувствияДва водителя пострадали в массовом ДТП в ЕкатеринбургеВиновнику смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле снизили срок заключения
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Больница#ДТП#ГИБДД#Полиция#Пострадавший#Травмы#Евгения Сафина#Авария
Подпишитесь
Инаугурация главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева состоялась 13 октября
Сегодня, 11:16
Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры
Вчера, 10:24
В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту
Вчера, 11:41
На территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле был найден труп мужчины
Сегодня, 11:37
Более 700 детей отправлены на карантин из-за ОРВИ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:29
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Вчера, 08:02