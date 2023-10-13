«Разрывы легкого и печени»: тагильчанка рассказала о пострадавшем в пьяном ДТП отце

ДТП произошло в Нижнем Тагиле утром 13 октября на Ленинградском проспекте. Водитель «ВАЗ-2109» остановился на красный сигнал светофора перед пешеходным переходом. В это время сзади в него врезался мужчина за рулем Range Rover. Экспертиза показала, что водитель иномарки был пьян. Чтобы деблокировать пострадавшего в отечественной машине, пришлось вызывать спасателей.