«Разрывы легкого и печени»: тагильчанка рассказала о пострадавшем в пьяном ДТП отце

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Дочь Андрея Кристина была на месте аварии. Она пояснила, что рядом находится два киоск, продавцы которых возмутились поведением водителя иномарки.
Продавцы рассказали, что подъезжали друзья виновника и заявили, что попытаются договориться, чтобы все замять. Сам водитель и девушка с ним были в неадекватном состоянии. Очевидцы сказали, что он был пьяный. При этом они возмущались на прохожих, которые снимали и фотографировали место ДТП, — рассказала TagilCity.ru дочь пострадавшего.
Также она отметила, что отец находится в ЦГБ 1 в крайне тяжелом состоянии.
Множественные травмы, разрывы легкого и печени. Легкое у него одно, видно ничего врачи сделать не могут. Отказали в госпитализации в Екатеринбург. Нам сказали, что не долетит на вертолете, так как не транспортабелен. Остается только ждать, — пояснила девушка.
Тагильчанка рассказала журналисту редакции, что родственники пока не знают фамилию, имя и отчество виновника аварии. Полиция не предоставляет и не разглашает такие данные.
Виновник с нами не связывался, никакой помощи не предлагал, никаких извинений не приносил. Я считаю, что если бы у него было какое-то чувство вины в том, что он натворил, то нашел бы способ это сделать. Я переживаю за то, что водитель избежит какого-либо наказания. Мы собираемся идти сейчас к адвокату, чтобы никакие материалы из этого дела никуда не ушли, — сказала собеседница.
Кристина отметила, что звонила сегодня в полицию. Там сказали, что свяжутся с ней, но это будет не скоро.
Все зависит от состояния отца: выживет он или не выживет. Сказали, что будут ждать результата, по какой статье заводить уголовное дело, — пояснила дочь пострадавшего.
ДТП произошло в Нижнем Тагиле утром 13 октября на Ленинградском проспекте. Водитель «ВАЗ-2109» остановился на красный сигнал светофора перед пешеходным переходом. В это время сзади в него врезался мужчина за рулем Range Rover. Экспертиза показала, что водитель иномарки был пьян. Чтобы деблокировать пострадавшего в отечественной машине, пришлось вызывать спасателей.